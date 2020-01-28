Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası transfer döneminin en çok merak edilen transferlerinden birisi gerçekleşti. Serie A ekibi Inter, Tottenham'dan Christian Eriksen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Inter, Christian Eriksen ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalyan ekibi, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Danimarkalı futbolcu için 20 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

KOBE GİBİ 24 NUMARAYI GİYECEK

Eriksen, Inter'de 24 numaralı formayı giyecek. 24 numara, geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ile özleşmişti.