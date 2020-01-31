Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Beşiktaş’ta dün tarihî bir gün yaşandı. Siyah-beyazlıların 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park’ta yaklaşık 21 bin taraftarın önünde resmî sözleşmeye imza attı. Saat 19.03’te yapılan tören için erken saatlerde stada gelen taraftarlar, içeri girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sonrasında stada alınan taraftarlar uzun süre Sergen Yalçın için tezahüratlarda bulundu. Saatler tam 19.03’ü gösterdiğinde sahaya çıkan Yalçın, tribünlerin büyük coşkusuyla karşılaştı. Törende Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de tam kadro sahada yer aldı.

>Orman, paralar nerede?

Bir konuşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, tribünlerin "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı sonrasında "Burası yeri değil" derken tribünlere de dikkat çekerek, “Bizim en kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bunu her zaman söylemeye devam edeceğiz. Bu büyük camianın yetiştirdiği Beşiktaş’ın evladı Sergen Hoca'mızla yola devam etme kararı aldık. Kendisinin gösterdiği tavır ve anlayış için de camiam adına kendisine teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

> Sizlere minnetarım

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ise, “Çok heyecanlıyım. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Öncelikle başkanımıza ve yönetimimize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza sonsuz minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu destek benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından yeni hoca tribünleri selamladı.



13 - Sergen Yalçın, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a oyuncu ve teknik direktör olarak hizmet eden 13. isim oldu.



Törenden detaylar...

Golleri izlendi

Skorboarddan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla attığı gollere yer verildi.



Rekor kırdı

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ve Guti'nin imza törenlerinde bile stada 21 bin kişi gelmemişti. Guti: 20 bin... Quaresma: 18 bin...



Üçlü çektirdi

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Yalçın, taraftarların isteği üzerine imza töreni öncesi bir kez daha tribünün önüne gelerek üçlü çektirdi.



Anlamlı slogan

Tören için hazırlanan platformun arkasında "Hoş geldin Sergen Yalçın, Çünkü Sen Dünden Yarına" yazısı yer aldı.



Avcı'ya tepki

Çebi, "Bu sürece kadar görev yapan değerli hocamız Avcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" derken, taraftarlar takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.



Yoğun güvenlik

Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.



MALİYETİ BELLİ OLDU

Yalçın 9 milyon lira alacak

∂ Beşiktaş ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’tan alacağı ücret belli oldu. Yalçın, Abdullah Avcı’nın aldığı ücretin yarısına yani 6 milyon TL’ye çalışacak. 47 yaşındaki teknik adam, 1,5 senelik süre zarfında toplam 9 milyon TL alacak.



HOCA'DAN İLK İSTEK

Beşiktaş'ın farkına varın

∂ Önceki gün ilk idmanına çıkan Sergen Yalçın dünkü idman öncesinde futbolcularına hitap ederek, “Beşiktaş çok özel bir yer. Bunun farkına varmanız lazım. Başarı için hepimiz ruhumuzu ortaya koymalıyız. Bu şekilde çok başarılı işlere imza atacağız” sözlerini kullandı.



GÖRÜŞME YAPILDI

Lucescu zaman istedi

∂ Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Cenk Sümer ve camianın önemli isimlerinden İbrahim Altınsay, sportif direktörlük için Mircea Lucescu’yla Bükreş'te görüştü. Yeni yönetimin projelerini Luce’nin çok takdir ettiği ve düşünmek için birkaç gün süre istediği öğrenildi.



RİZE MESAİSİ

Yağmurda çalıştılar

∂ Sergen Yalçın yönetiminde hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ın dünkü antrenmanı yoğun sağanak yağmur altında gerçekleşti. Tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz’ün çalışmaya katılmazken Jeremain Lens ise sahada yürüyüş yaptı.



SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Burak’tan müjde

∂ Arka adalesindeki ağrı sebebiyle önceki günkü idmana çıkamayan Burak Yılmaz’dan iyi haber geldi. Yıldız golcünün bugün yapılan kontrollerinden sonra sakatlığının ciddi olmadığı ve yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyebileceği öğrenildi.