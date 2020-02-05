Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray’ın bonuslar hariç 10 milyon avro ödeyerek Kasımpaşa’dan alıp Brugge’a kiraladığı Diagne’de işler karıştı. Senegalli yıldız Belçika ekibine 3 milyon 350 bin avroya kiralanmış, sözleşmesine de 13 milyon avro satın alma opsiyonu konmuştu. Brugge’un disiplinsiz tavırları yüzünden kadro dışı bıraktığı yıldız oyuncu giderek değer kaybı yaşıyor. Çünkü 28 yaşındaki oyuncu takımın tesislerinde idmana bile çıkamıyor. Mecburi izin verilen Diagne ise çalışmalarına bireysel olarak ülkesi Senegal’de devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Belçika ekibine “3 milyon 350 bin avroyu ödeyin, sözleşmesini feshedelim, oyuncuyu geri alalım” teklifinde bulunmuş ancak bu talep Brugge tarafından kabul edilmemişti.



> Altı ayda üç milyon eridi

Bunun üzerine Galatasaray Başkan’ı Mustafa Cengiz, Belçikalılarla bir görüşme daha yaparak Diagne’nin çalışmalarına İstanbul’da devam etmesini istediklerini iletti. Ancak bu teklif de kabul görmedi. Piyasa değeri sadece birkaç ay içinde 9 milyon avrodan 6 milyon avroya kadar düşen Diagne için sarı-kırmızılılar son çare olarak FIFA’ya başvurmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi Diagne’nin tesislerde çalışmasına bile izin verilmediğini belirtip, oyuncunun yaşadığı değer kaybından dolayı kulübün zarara uğradığını vurgulayacak. Galatasaray, bu problemin çözülmesi adına oyuncunun Brugge’a kiralanırken sözleşmede belirtilen 13 milyon avroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasını talep edecek.



Andone sevinci

Galatasaray, kupa hazırlıklarını tamamlayıp Alanya’ya hareket etti. Son iki idmanda takımla birlikte yer alan Florin Andone, teknik direktör Fatih Terim tarafından kupa kafilesine dâhil edildi. Bu arada Yuto Nagatomo ile Christian Luyindama'ya ikinci yarı için lisans çıkarılmadı.



Eğer FIFA, Mbaye Diagne konusunda Galatasaray’ı haklı bulur ve satın alma opsiyonunun kullanılmasını isterse Cimbom Senegalli için Brugge’dan toplam 16 milyon 350 bin avro alacak.



ASGARİ ÜCRETE GİTTİ

Tarık şaşkınlığı

Tarık Çamdal’ın asgari ücret karşılığında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a imza atması Galatasaray taraftarının en çok konuştuğu konuların başında geldi. Eskişehir’den 4,75 milyon avroya alınan Tarık, Galatasaray’da yıllık 1,4 milyon avro garanti, 10 bin avro da maç başı ücreti kazanıyordu.



RAKİP ALANYASPOR

Gözler kupada

Ligde son dört maçını kazanarak şampiyonluk yarışına sıkı sıkıya tutunan Galatasaray, Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçında Alanyaspor’un misafiri olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.