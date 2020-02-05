Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kime niyet kime kısmet sözü Trabzonspor’un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth için geçerli. Norveçli oyuncunun bordo-mavili kulübe transfer hikayesi ilginç... Ajansspor’da yer alan habere göre o süreci izleme komitesinde çalışan Burak Feyizoğlu anlattı. “Geçtiğimiz sezon rahmetli Suat Tekelioğlu Hocam vasıtasıyla Trabzonspor’da göreve başladım” diyen Feyizoğlu, “Suat Hoca ile de Almanya’da tanışmıştık. Suat Hoca, ‘Trabzonspor’da çalışmayı düşünür müsün?’ diye sordu, ben de olumlu cevap verdim ve Trabzonspor’da göreve başladım. Ben de aslen Trabzon Ofluyum, Almanya’da yaşıyorum. Almanya’da da birçok kulüpte de görev aldım” dedi.



> Kumaşı iyiydi

Feyizoğlu “17 Mart 2019’da Yohan Boli’yi izlemek için Sint Truiden-Gent maçına gittik. Boli’nin 12 golü vardı fakat biz maçta Boli’yi hiç beğenmedik. O dönem yönetimden ‘Rodellega ile sözleşme uzatmıyoruz, takıma direkt oynayacak oyuncu bulmalıyız’ bilgisi gelmişti. Maçta benim dikkatimi sağda oynayan Sörloth çekti. Suat Hoca’ya ‘Hocam, boş ver Boli’yi, Gent’teki Sörloth’un kumaşı belli ve temposu iyi’ dedim. Sonrasında Sörloth’un Crystal Palace’dan Gent’e kiralık geldiğini öğrendim. Sörloth’un istatistikleri çok kötüydü, yönetimle görüştük C. Palace’ın başka bir takıma kiralık gönderilebileceğini konuştuk. Boli’ye niyet Sörloth’a kısmet diyelim” dedi.



YAŞ - 24

MAÇ - 30

GOL - 19

ASİST - 5



KİRALAMA BEDELİ

750 bin avro (İki sezon)



SATIN ALMA OPSİYONU

6 milyon avro



GÖZE GİRDİ

Ndiaye büyük şans

Trabzonspor’un yeni transferleri takıma ve ortama çabuk uyum sağlıyor. Alexander Sörloth örneği ortadayken bunlara bir de Badou Ndiaye eklendi. Daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray’da forma giyen Senegalli oyuncunun Fenerbahçe karşısındaki oyunu, savaşçı mücadelesi ve tribünleri coşturmaya yönelik hareketleri camiada takdir topladı.



ÇOK İSTEKLİ

İştahlı Guilherme

∂ Transfer döneminin son gününde bordo-mavili renklere bağlanan Guilherme’nin hırs ve isteği teknik heyeti sevindiriyor. Takıma uyumunda problem görünmeyen Brezilyalı oyuncunun on bir oynama isteği ve çabası beğeniliyor.



NOVAK DA BEKLİYOR

Benden tamam

∂ Sezon sonu mukavelesi sona erecek olan ve yönetimin sözlü olarak anlaşma sağladığı Filip Novak kendisi açısından problem olmadığını belirtiyor. Çekyalı kanat oyuncusu, yönetim ile menajerinin komisyon ücretinde anlaşmasını bekliyor.