Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Ligde oynadığı son dört maçı da kazanan Galatasaray, kupada Alanya karşısında durdu: 0-2. Fatih Terim Alanya karşısında rotasyonu tercih etti ve tam sekiz değişik isme forma verdi. Sarı-kırmızılıların özellikle ligin ikinci yarısıyla beraber yakaladığı tempolu, maçı domine eden, baskılı futbolundan eser yoktu. Aslan’ın orta sahasında görev alan Belhanda ve Taylan takım savunmasına yardım etmedikleri gibi, oyun kurarken de etkisizlerdi. Beklerde oynayan Şener-Linnes ikilisi hazırlık maçı performansını geçemediler. Onyekuru, Jesse’nin bindirmeleri de, içeride forvet olmadığından boşa gitti. Karşı tarafta ise ne yaptığını iyi bilen, takım halinde mücadele eden, iştahlı Alanya vardı. Erol Bulut’un öğrencileri ilerde yaptığı baskıyla Galatasaray’ı bozarken, defansın arkasına yaptıkları bindirmeler ile de pozisyonlar yakaladı ve haklı bir galibiyet aldı.



> Jeneriklik vuruşlar

Maçın ilk tehlikeli atağı Galatasaray’dan geldi. 18’de Jimmy Durmaz ceza sahası dışından harika vurdu. Falso alan top, kalecinin çaresiz bakışları arasında direkten döndü. 20’de Alanya’nın kullandığı kornerde top uzaklaştırılamadı. Bakasetas önünde bulur bulmaz çok sert vurdu ve topu çataldan ağlara yolladı: 1-0. 55’te Marcao, Cisse’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda ayağını araya sokarak, topu kornere yolladı. İçeri kesilen ortada Fernandes klas röveşata vuruşuyla tribünleri ayağa kaldırdı: 2-0. Kalan dakikalarda yine net pozisyonlar bulan ev sahibiydi. Bulut’un öğrencileri başka gol bulamasa da 12 Şubat’taki rövanş için yarı final yolunda büyük avantajı cebine koymayı bildi.



4/ Alanyaspor’un Yunan oyuncusu Tasos Bakasetas kupada 4 gole yükseldi. Futbolcunun ligde de 6 gol, 4 asisti bulunuyor.



Rotasyona mecburdum

G.Saray’ın hocası, “Altından kalkabiliriz, rakip avantajlı ama daha son düdük çalmadı” dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında, “Rotasyon yapmaya mecbur kaldık. Kupayı önemsemiyor anlamı çıkmasın, Galatasaray bir kupa varsa, onu almak ister ve onu önemli bir yere koyar ama rotasyon bizim için zaruriydi, mecburiydi” derken, “Bazı arkadaşlarımızı ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk. Altından kalkılabilecek bir sonuç. Rakip avantajlı ama daha son düdük çalmadı” ifadelerini kullandı. Hoca, çığ felaketi ve uçak kazası için de, “Allah rahmet eylesin, geçmiş olsun, Allah korusun. Hepsini bir arada söyleyeceğimiz bir gün yaşıyoruz. Herhalde ülkemizin bu kadar birbirine enerji vermesi gereken bir dönem çok az olmuştur” açıklaması yaptı.



Bulutların üstünde

Ligde zirve mücadelesi veren Erol Bulut’un takımı Alanyaspor, kupada da emin adımlarla ilerliyor. G.Saray önünde haklı bir galibiyet alan güney ekibi yarı final kapısını araladı.



Onyekuru yetmedi

Devre arası transfer döneminde teknik heyetin en çok istediği isimlerin başında gelen Henry Onyekuru, tekrar Galatasaray formasıyla ilk defa on bir de sahaya çıktı. Futbolcu takımın en hareketli isimlerinden olsa da mağlubiyeti önleyemedi.