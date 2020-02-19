Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan son 16 turu maçlarıyla başlarken, finalde kullanılacak top görücüye çıktı. İstanbul’da Olimpiyat Stadı’nda 30 Mayıs’ta oynanacak Devler Ligi final maçında “İstanbul 20” adlı meşin yuvarlak kullanılacak. Adidas tarafından üretilen top, İstanbul’dan esinlenerek tasarlandı. İlhamını doğu ve batının birleştiği ev sahibi şehirden alan tasarım, Avrupa ve Asya’yı bir köprüyle birleştiren İstanbul haritasını sanatsal bir çizimle yansıtıyor. Tasarımın merkezinde İstanbul Boğazı yer alıyor. “İstanbul 20” üzerindeki mor renk paleti ise doğudan batıya Boğaz’ın üzerinde batan güneşin tonlarından esinlenerek üretildi.