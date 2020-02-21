Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Süper Lig’de pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi erken başladı desek yeridir! Ali Koç’un ardından Mustafa Cengiz de konuştu ve Koç’a cevap verdi. “Woody Allen’ın bir lafı aklıma geliyor. Kendisi, ‘Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış’ı okudum. Olay Moskova’da geçiyor’ diyor” sözleriyle giriş yapan Cengiz “İki saati dinlediğimde aklımda, ‘Pazar günü Türkiye’de önemli bir derbi var, ne yapar ederim de o maçın hakemini etkilerim, geçmişte aleyhime yapılan hataları sergileyerek mağdur durumda olduğumu topluma gösteririm, TFF ve maçın hakemini etkileyerek bu maçı alırım.’ kaldı. Bu şekilde bir algı hissettim” diye konuştu.



> Çok yanlış şeyler!..

Mustafa Cengiz “Bir maçı kazanmak için 1923’ten beri var olan TFF’yi, onun yöneticileri ile hakem camiasını zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz. Hakemden lehimize bilinçli hata yapmasını asla istemem. Böyle bir galibiyet, bizden uzak olsun. Bir hakemi, bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşmak yanlış. Bir maçı kazanabilirsiniz ama geleceği yok edebilirsiniz” dedi. Sarı-kırmızılıların patronu 2009-10 sezonunda Kadıköy’de Tarık Ongun’un başının yarılmasına rağmen o maçın oynatılmasını da eleştirerek “Maçı ertelemeyen hakem, o gün Türk hakemliğini kaç yıl geri attı bilmiyorum” dedi.



> Bildiri göndermesi

Cengiz, geçen sezonun ilk yarısında Kulüpler Birliği Vakfının yayımladığı ve Galatasaray’ı hedef alan bildiriyi, Ali Koç’un kaleme aldığını ileri sürerek “Bunun editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Bu bildiride, ‘Ligimizde her daim hakem hataları olmuştur ve olacaktır. Çünkü insanın olduğu her yerde hata da işin bir parçasıdır.’ yazıyor. Bunu yazan insan, söylemlerine dikkat etmeli. Hakemler de insandır. Bu söyleme olduğu gibi katılıyorum. Bunu yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız. Artık yıpranmış isimlerle yürümeyelim, onlara teşekkür edelim, sahneyi genç hakemlere bırakalım. Hata yapacaksa onlar yapsın ama gördüğünü çalsın” ifadesini kullandı.



> Elbet bir gün yeneceğiz

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe’yi deplasmanda 20 yılı aşkın süredir yenememelerinin hatırlatılması üzerine de Fetih Suresi’nden bir ayet okudu. Surenin “Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik” manasına gelen ilk ayetini okuyan Cengiz “Kime nasip olur bilmiyorum ama ‘İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ’ diye bir şey var. Saygı duymak gerekir. Yirmi yıl oldu. Müthiş bir şey. Tebrik etmek gerek ama bu kırılacak. O gün pazar günü mü? İnşallah pazar günü ve hiçbir hakem etkisi olmadan sahada olur” dedi. TSYD’nin dört büyük kulüp başkanına davetine gün ve saatin uygun olması hâlinde katılacağını da belirten Cengiz, Valiliğin de başkanları bir araya getireceğini söyledi.



BİR İLKE İMZA ATTILAR

Galatasaray Kulübü, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzaladı. Ve Cimbom, Türkiye’de bu inisiyatife üye olan ilk spor kulübü oldu. Başkan Mustafa Cengiz “Dünya çapındaki oluşumlarda rol oynamak, katkıda bulunmak bizi çok mutlu ediyor” dedi.