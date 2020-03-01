Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de yağmur altında başladı derbi... Cezalı Campi ve sakat Pereira, Hosseini ve Sturridge'den yoksun bordo-mavililerde Nwakaeme de yedekti. Misafir takım Rize hızlı başladı maça. 11'de vuruşu az farkla auta giden Boldrin'in 17'deki şutunu kaleci Uğurcan çeldi. 36'da sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağından Milan Skoda'nın pasını Melnjak ağlara yolladı. 0-1. İlk devrenin özetinde pek alışık olmadığı şekilde pozisyon kısırlığı çeken ve hücumda etkili olamayan bir Trabzonspor vardı. Çaykur Rize ise daha baskılı ve istekliydi. İkinci yarı ise skor da oyun da tersine döndü. Nwakaeme'nin oyuna girmesiyle hareketlenen ve oyunu rakip alana yığan Trabzonspor önce beraberliği sağladı ardından da galibiyete uzandı. İki golde dikkat çeken nokta kornerden gelmesiydi.

Patlama yaptı

İlk golü 65'te kafayla Manuel da Costa atarken ikinciyi de yine kornerden gelen topu önünde bulan Ekuban kaydetti. 75'te Nwakaeme'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Sosa filelere gönderdi. 79'da Skoda'nın ağlara giden golü öncesi VAR uyarısıyla el kararı verildi. 86'da Sörloth'un asistinde Nwakaeme köşeyi gördü. Uzatmada Rize'nin bir topu direkten geri geldi. Yine uzatmada Rize atağında VAR'ın uyarısıyla Obi Mikel'in ceza sahası içindeki pozisyonu izlendi. Abdülkadir Bitigen pozisyonu izledi, penaltıyı verdi ve Mikel'i de ikinci sarı karttan kırmızı ile cezalandırdı. Atışı Skoda değerlendirdi: 4-2. Son sözü ise Nwakaeme'nin asistinde Ndiaye söyledi: 5-2.

Yok artık Nwakaeme

Sakatlığı sebebiyle on bire alınmayan ve yedek soyundurulan Anthony Nwakaeme yedek kuvvetti. İlk devrenin 1-0 geride bitirilmesinin ardından oyuna sürüldü ve fark geldi. Nijeryalı isim Ekuban ve Ndiaye'ye asist yaparken takımına bir penaltı kazandırdı ve bir de gol attı. Ekuban maç sonu yayıncı kuruluşa konuşurken "Maçın adamına sahneyi bırakmak istiyorum. İsmini 'Tonaldo' olarak değiştiriyorum" dediği Nwakaeme "Ekuban'ı dinlemeyin siz" dedi ve sonrasında şunları söyledi: “İkinci yarı oyuna girdiğimde benim için iyi maç oldu. Takım arkadaşlarımın hepsi çok iyi iş çıkardı. İkinci yarı uyanmamızla birlikte çok önemli galibiyet aldık. Bu galibiyeti hep birlikte kutlamak gerekiyor. Bu zafer hepimizin şehrin…”

Hayalimize yürüyoruz

Ekuban'ın gol hasreti bitti. Son golünü 1 Eylül 2019'da atan ve sonrasında ciddi sakatlık yaşayan Ekuban, Rize filelerini havalandırdı. Büyük sevinç yaşayan Ekuban maç sonu "İlk yarıya çok iyi başlamadık. Çünkü istediğimiz ritimde, kendi ritmimizde başlangıç yapamadık. Ama ikinci yarı çıktığımızda kendimiz gibi oynayabilirsek bu işi çözebileceğimizi düşündük. Günün sonunda mutluyuz, zaten önemli olan da bu. Biz bir takımdan öte aileyiz. Bu ailenin hedefleri ve rüyası var. Bu rüyayı hep birlikte gerçekleştirmeye uğraşıyoruz. Şampiyonluk hayalimize doğru olan yürüyüşümüze hep beraber devam ediyoruz" diye konuştu.

F.BAHÇE'YE KARŞI CEZALI

Mikel kupada yok

∂ Trabzonspor, Rize engelini aştı ama ciddi bir kayıp yaşadı. Bordo-mavililerde Obi Mikel gördüğü iki sarı karttan kırmızı gördü ve kupa maçında cezalı duruma düştü. Tecrübeli isim salı günü Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

İLK GOLÜ ATAN DA COSTA:

Kalite farkı

∂ Yedek stoperlerden olan ve eksiklerin fazla olmasıyla maça on bir başlayan Da Costa, "İkinci yarı iyi bir karakter ortaya koyduk. Bizim kadro kalitemizin gücünü gösterdi. Sadece başlayan on bir değil sonra girenler de etkiliydi" dedi.