Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ankaragücü maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 25. haftasında Başkent ekibi Ankaragücü, Beşiktaş'a konuk oluyor. Beşiktaş 24 haftada topladığı 40 puanla 5. sırada yer alıyor. Ankaragücü ise 20 puanla düşme hattında bulunuyor. Beşiktaş evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı almanın peşinde. Öte yandan Ankaragücü ise zorlu İstanbul deplasmanından puan veya puanlar alarak düşme hattından uzaklaşmanın hesabını yapıyor. Peki BJK Ankaragücü maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ 1-0 ANKARAGÜCÜ

29'Jeremain Lens'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ricardo Friedrich topa hakim olmayı başarıyor.

27'Beşiktaş bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

23'Tyler Boyd'un defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

21'Sol kanatta taç çizgisi yakınında iki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasında yaşanan tartışma sonrasında Dever Orgill ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

18'Konrad Michalak'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

16'Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Atila Turan'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

14'Savunmadan seken topu önünde bulan Burak Yılmaz'ın penaltı noktası gerisinde hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıkıyor.

12'Tyler Boyd'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Burak Yılmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top yan ağlarda kalıyor.

9'Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Atila Turan kafayla topu uzaklaştırıyor.

6'GOOOLL!!! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz, yaptığı vuruşla kaleci Ricardo Friedrich ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

6'Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Burak Yılmaz geçiyor.

4'Beşiktaş penaltı kazanıyor. Ricardo Faty'nin, Atiba Hutchinson'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösteriyor.

3'Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Michal Pazdan kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Hakem Arda Kardeşler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk MKE Ankaragücü başlıyor.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N’Koudou, Burak

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Saba Lobjanidze, Gerson, Orgill

Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’taki mücadele saat 20.00’de başladı. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Sergen Yalçın tıpkı Başakşehir maçında olduğu gibi Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte Lens'i tercih etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçen siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet ve moral arayacak. Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.

Vodafone Park’ta zorlanıyor

Beşiktaş, Vodafone Park’taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği’ni 4-1 ve Gaziantep FK’yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0 ve Demir Grup Sivasspor’a 2-1’lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 yenildi.

Derbi öncesi sarı kart alarmı

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Gökhan Gönül oynayamayacak

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de karşılaşmada görev alamayacak.

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 102. randevuda

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 102. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.

MKE Ankaragücü kazanmakta zorlanıyor

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan son 23 maçta Beşiktaş 18 galibiyet aldı, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamada, başkent temsilcisi bu sürede sadece bir kez kazanabildi. MKE Ankaragücü, söz konusu süre içindeki tek galibiyetini 13 Şubat 2011 tarihinde evindeki maçta 1-0’lık skorla aldı.

İstanbul’daki maçlar

İki ekip arasında İstanbul’da yapılan lig maçlarında Beşiktaş’ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, evindeki 50 maçın 41’ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Evindeki son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşiktaş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü. Geçen sezon İstanbul’da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.