Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor kritik bir maçı geride bıraktı. Şampiyonluk mücadelesi veren Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, Galatasaray karşısında öne geçip geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki oyunu ile beraberliği sağladı. Özellikle ikinci devredeki oyun teknik ekibi ve camiayı memnun etti. Son bölümlerde galibiyeti kaçıran taraf olduklarını düşünen Yiğidolarda kalan dokuz hafta için umutlar arttı. Sebebi de rakiplerine göre daha kolay bir fikstüre sahip olması. Her ne kadar dokuz maçtan beşi dış sahada olsa da... Çünkü Sivasspor’un dört büyüklerden bir tek ligde fazla hedefi kalmayan Fenerbahçe ile maçı var. Ve şampiyonluk yarışında olan Başakşehir ile karşılaşmayacak.

Maç maç gideceğiz

Rıza Çalımbay, şampiyonluk konusunda iddialı söylemde bulunmaktan kaçınırken bu hedefsiz oldukları anlamına gelmediğini de belirtti. Sivasspor’un teknik patronu, maç maç ilerleyeceklerini belirterek öncelikli olarak kendi maçlarını kazanıp rakiplerin duruma bakmak istiyor. Ayrıca şampiyonluk yarışında olan Başakşehir, Trabzonspor ve G.Saray’ın aralarında maçlarının olması Yiğidoların en büyük avantajı ve güvencesi. Eğer kırmızı-beyazlılar, iyi bir seri yakalarsa şampiyonluğun en güçlü adayı durumuna gelebilir. Sadece teknik ekip ve futbolcular değil, taraftar ve şehir de umutlu.

TEK EKSİK VAR

Fernando cezalı

∂ Sivasspor’un Galatasaray ile yaptığı maçta sarı kart gören hücum oyuncusu Fernando cezalı duruma düştü. 23 maçta altı gol ve iki asisti bulunan başarılı isim Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.