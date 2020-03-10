Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanıyor. Geride kalan haftada Başakşehir'le birlikte zirvede puan kaybetmeyen takımlardan biri olan siyah-beyazlıların umutları iyice artmış durumda. Kara Kartal eğer derbiden üç puanla ayrılan taraf olursa Galatasaray'la arasındaki farkı üç puana inecek. Siyah-beyazlılar sadece Galatasaray derbisinden değil, Trabzonspor-Başakşehir maçından da çok umutlu. Ligin ilk iki sırasında yer alan ekiplerin kapışmasından çıkacak her sonuç Devler Ligi'ne katılım yolunda Beşiktaş'ın iddiasını güçlendirecek.

Aslan'a sakladı

Bu iki takımın berabere kalması durumunda zirveyle aradaki makas daha da daralacak; tek bir şartla: Derbide Galatasaray'ı mağlup etmek gerek. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ankaragücü maçında takımını tam olarak dev maça sakladı. Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Boyd ve Umut ceza sınırında olan isimlerdi. Siyah-beyazlılar bu yüzden Ankaragücü karşısında çok risk almadan oynadı. Sergen Hoca, Galatasaray'a karşı da etkiye tepki verecek. Savunmada beklemek istemeyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, oyunun ilk dakikalarından itibaren oyunu rakip kaleye yıkmayı hedefliyor.

Ljajic'e ceza yok!

Âdem Ljajic'in Ankaragücü ile oynanan maçta attığı golden sonra kulaklarını tıkaması ve tribünlere 'Susun' işareti yapması büyük tepki toplamıştı. Konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşen yönetim, Boşnak asıllı oyuncuya ceza vermeyecek. Ljajic'e sadece uyarı yapıldığı ve "Takımın başarısı dışında başka bir şeyle ilgilenme" dendiği öğrenildi.

Zafer istiyorum

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. Son dönemde performansında yükseliş olduğunu söyleyen Lens "Derbide Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Türkiye'ye geldiğimden beri Galatasaray'ın stadında henüz maç kazanmadım, belki bu defa ilki gerçekleştirmiş olurum" ifadelerini kullandı. Lens, 2016-2017 sezonunun 28. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda Josef'in golüyle 1-0 mağlup ettiği maçta 90 dakika forma giymişti.

TRANSFERLERE

Hoca karar verecek

∂ Emre Kocadağ, transferde söz sahibinin Sergen Yalçın'ın olacağını söyledi. Beşiktaşlı yönetici "Hoca’mızın iki hafta içinde vereceği rapor doğrultusunda görüşmelere başlayacağız. Takımda kalacaklar ve gidecekler konusunda bir şey söylemek için erken" dedi.

MEŞALELER YAKTI

Zemin bozuldu

∂ Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımları arasında oynanan Vodafone Kupası maçında taraftarların sahaya sis bombası ve meşaleler atması sonucu çimler zarar gördü. Ligde 21 Mart günü oynanacak Antalyaspor maçına zeminin yetişebilmesi için çalışmalar başladı.