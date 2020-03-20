Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle 2019-2020 karşılaşmalara ara verilmesinin ardından Fenerbahçe Futbol Takımı'ndaki oyuncular antrenmanlarını evlerinde sürdürecek. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak futbolcular, video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız’ın gözetiminde antrenmanlarını yapacak. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecek.