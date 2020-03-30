Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Finansal zorluklara rağmen camianın beklentilerine cevap verebilmek adına iki sezonda 30 transfere imza atan Ali Koç yönetiminin cebine akrep girdi. Kadroda bir kez daha büyük bir rotasyon planlayan sarı-lacivertliler artık ince eleyip sık dokuyacak. Yıldız transferlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, yeni dönemde bonservisi elinde olan isimlere öncelik tanıyacak. Asıl yatırım ise maliyeti düşük, gelecek vaat eden genç yeteneklere yapılacak. Öncelikle kadroda düşünülmeyen isimleri elden çıkararak bütçe oluşturacak olan sarı-lacivertliler, yola devam etmek istediği oyunculara astronomik teklifler gelmesi halinde bunları da değerlendirecek. Ancak elde edilen bütçenin tamamı kullanılmayacak.



> Taviz dönemi bitecek

İlk sezon Fernandao, Josef ve Giuliano’nun satışından kazanılan parayla takım kuran, geçen yıl ise Elif Elmas transferinden gelen parayı transfere yatıran F.Bahçe, bu sefer kasasında para tutmayı hedefliyor. Öncelikle yerli pazarını tarayan scout ekibi, özellikle ümit millî takım oyuncuları üzerinde dururken, Anadolu takımlarından dikkat çekici performanslar sergileyen Türkler de mercek altına alınmış durumda. Transfer politikasının en önemli adımlarından birisi de ücret tavanı olarak belirlendi. Yönetim yaklaşık 2 milyon avroluk bir rakamı üst limit olarak sabitleyecek ve hiçbir futbolcuya bunun üzerinde yıllık ödeme yapılmayacak. Bu sayede kısa sürede çok ciddi bir toparlanma hedefleniyor...



Hedef Alpaslan

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan F.Bahçe Göztepe’de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk’ü transfer etmek istiyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 26 yaşındaki Alpaslan Öztürk de sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak bakıyor. Yönetim İzmir temsilcisiyle bonservis pazarlığı için girişimde bulunacak, Alper Potuk’u bu transfer için takasta kullanacak.



Aman kaslar yağ olmasın

COVID-19 sebebiyle evde çalışan F.Bahçeli oyuncuların fiziksel durumu mercek altında. Teknik ekiple, sağlık ekibi birlikte koordineli bir çalışmayla futbolcuların durumunu takip ediyor. Özel beslenme programı uygulayan oyuncular, online idmanlarla formlarını korumaya çalışırken, kasların yağa dönüşmemesi için çaba harcanıyor.



BİLETLERİ KESİLDİ

Kalmaları imkânsız

∂ Kadrosunda önemli bir rotasyona hazırlanan Fenerbahçe’de dört ismin bileti kesildi. Sarı-lacivertliler, Almanya’da kiralık oynayan Zanka ve Frey ile bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Alper ile Jailson’un üzerini çizdi. Bu oyuncular sözleşmeleri devam etmesine rağmen elden çıkarılacak.



KOŞUKAVAK MUTLU

Teklif beni gururlandırdı

∂ Fenerbahçe’nin Altay’dan izin alarak teknik direktörlük için görüştüğü Yalçın Koşukavak ‘’Beni duygulandıran ve gururlandıran bir teklifti. Fenerbahçe, her Türk antrenörün hayalinde olan bir yerdir. Başkan Ali Koç’a bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Sezon sonunda ne olur bilemeyiz’’ diye konuştu.