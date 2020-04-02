Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Cimbom’da indirim günleri hazırlığı var! Sebebi de haliyle dünyayı etkisi altına alan ve ekonomiyi durma noktasına getiren yeni koronavirüs (Covid-19) salgını. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar direndi ama bundan sonrası için o direnme mümkün görünmüyor. Yayın, hasılat ve lisanslı ürün gelirleri duran Galatasaray’da yönetimin A, B ve C planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Öncelikli ekonomik pakette, futbolcuların mart ayına kadar olan alacaklarında herhangi bir değişim söz konusu değil. Asıl bundan sonrası önemli.

> Ligin durumu önemli

UEFA ve TFF’nin liglerin durumuyla ilgili kararına endeksli olan Mustafa Cengiz yönetimi, nisan ayından itibaren oyuncuların alacaklarında indirim ve daha çok taksitlendirme düşünüyor. Barcelona’da bile oyuncuların yüzde 70’ye yakın indirimi kabul etmesinin ardından yönetim, kendi oyuncularından da anlayış bekleyecek. Kabul görmezse ciddi kriz kapıda. Eğer ligler mayıs veya haziran ayı gibi başlayıp kısa sürede bu sezon sona erdirilirse ekonomik paket daha yumuşak olacak ve orta yol bulunacak.

İnan’dan fedakârlık

Galatasaray’da önemli başarılar elde eden ve yaşı ilerlediği için yedek kuvvet olarak kulübede olan Selçuk İnan zorlu süreçte her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu söyledi ve yönetime mesaj gönderdi.

KULÜPTEN MESAJ

Onyekuru etkileşimi

∂ Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru’nun gol sevinçlerini içeren görsellerle “Umarım evde iyi vakit geçiriyorsundur. Eski fotoğraflara bakıyorduk bunların ne anlama geldiğini bizimle paylaşmak ister misin?” diye sordu. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

MANE’DEN DIAGNE’YE

Ronaldo uyarısı

Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi. Senegal Millî Takımın’dan arkadaşı Liverpoollu Mane, Diagne’ye “Juventus’a gitme. Eğer gidersen Ronaldo ile sürekli kavga edersin. Çünkü senin penaltı kullanmana izin vermez” diye takıldı.