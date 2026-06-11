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Beşiktaş'ta Felix Uduokhai gelişmesi: Yönetimden resmi teklife cevap
Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Yeni transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Temmuz 2025'te Augsburg'tan 5 milyon euroya transfer edilen Felix Uduokhai konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Özetle DinleBeşiktaş'ta Felix Uduokhai gelişmesi: Yönetimden r...
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Spor az önce
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai için Almanya'dan resmi bir teklif geldiği ve yönetimin bonservis ücretini artırmayı talep ettiği öğrenildi.
- Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki oyuncu Uduokhai'ye gelen teklifleri değerlendirmeye açık.
- Uduokhai için Almanya'dan resmi bir teklif ulaştı.
- Yönetim, önerilen rakamı yeterli bulmayarak bonservis ücretinin artırılmasını talep etti.
- Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.
- Uduokhai'nin güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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Siyah-beyazlıların savunma hattında yer alan Felix Uduokhai için menajerler çeşitli kulüplerle temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin, 28 yaşındaki oyuncuya gelecek muhtemel teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi.
ALMANYA'DAN RESMİ TEKLİF
TRT Spor'da yer alan habere göre; Uduokhai için kulübe Almanya’dan resmi bir teklif ulaştı. Önerilen rakamı yeterli bulmayan Serdal Adalı yönetimi, bonservis ücretinin artırılmasını talep etti.
Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Uduokhai’nin transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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