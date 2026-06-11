Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Yeni transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Temmuz 2025'te Augsburg'tan 5 milyon euroya transfer edilen Felix Uduokhai konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların savunma hattında yer alan Felix Uduokhai için menajerler çeşitli kulüplerle temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin, 28 yaşındaki oyuncuya gelecek muhtemel teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi.

ALMANYA'DAN RESMİ TEKLİF

TRT Spor'da yer alan habere göre; Uduokhai için kulübe Almanya’dan resmi bir teklif ulaştı. Önerilen rakamı yeterli bulmayan Serdal Adalı yönetimi, bonservis ücretinin artırılmasını talep etti.

Felix Uduokhai

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Uduokhai’nin transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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