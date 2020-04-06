Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, kariyerine Türkiye’de devam etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yaptığı açıklamada Fiorentina’daki macerasının yarım kaldığını ve eğer geri dönerse daha başarılı olacağına inandığını söyleyen Ganalı yıldız, bu defa Beşiktaş’a olan sevgisini dile getirdi. Yönetimle görüşen tecrübeli futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul’da çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki sezonda da siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi. Beşiktaş’la yaptığı anlaşmada bulunan özel maddeye göre beş maç daha oynadığı taktirde sözleşmesi bir yıl daha uzayacak olan Boateng’den, yıllık ücretinde indirim yapması istendi.

> Yönetimden rest

Sözleşmesi otomatikman uzadığı takdirde gelecek sezon 1,7 milyon avro kazanacak olan yıldız oyuncu geleceğini kendisi belirleyecek. Boateng eğer yönetimin teklifini kabul ederek sözleşmesinin revize edilmesini sağlarsa ve ligler haziranda kaldığı yerden devam ederse, son maçlarda forma giyebilecek. Aksi takdirde kadroya alınmayacak. Ganalı futbolcu bu teklifi düşünmek için yönetimden süre istedi. Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, santrfor ve kanatta da oynayabilmesi sebebiyle Boateng’den memnun olduğu ve “Maddi şartlar yerine getirilirse kalması takıma faydalı olur” dediği belirtildi.

TARAFTARIN GÖZDESİ

Deli gibi seviliyor

Geldiği günden itibaren siyah-beyazlı taraftarla arası çok iyi olan Kevin Prince Boateng, bir hayranının kendisi için yaptığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Çebi burs verecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, “Beşiktaş Kabataş Vakfı Okullarımızda ‘Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu’ adı altında bizler için bu dönemde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın evlatları için eğitim bursu vermeyi kararlaştırdık. Halkın takımı olarak devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Efsane Seba unutulmadı

Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın doğum günü, dün kulübün sosyal medya hesabından bir mesajla hatırlatıldı. Mesajda, “5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya’nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, Kulübümüze hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet eden ve sayısız başarıya imza atan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan Onursal Başkanımız Süleyman Seba’yı 94. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz” denildi.

DORUKHAN KRİZİNDE...

İlginç detay

∂ Dorukhan Toköz’ün menajeri Necdet Ergezen’in, sözleşme yenileme konusundaki ısrarı konusunda ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. TFF kayıtlarına göre Ergezen’in, Dorukhan’la olan sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek. Ergezen’in bu yüzden aceleci davrandığı iddia ediliyor.