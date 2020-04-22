Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Kulübün ekonomik kriz içinde bulunması sebebiyle gelecek sezon çok daha az maliyetli bir kadro kurmayı planlayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, pahalı isimlerden uzak duruyor. İlk olarak siyah-beyazlıların gündemine bonservisi Borussia Dortmund’da olan Andre Schürrle girdi. Bu sezon Spartak Moskova’da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki oyuncu daha önce de Kartal’ın gündemine girmiş ama anlaşma sağlanamayınca Alman yıldız Rusya’nın yolunu tutmuştu. Yeni sezon için tekrar Beşiktaş’a önerilen Schürrle’nin kiralık olarak kadroya katılması için başlayan görüşmeler kısa sürdü.

> Hata yapmayacağız

Alman ekibi 1,5 milyon avro olan yıllık ücretin yarısını, bunun yanında da 400 bin avro kiralama ücreti talep etti. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin transferler için “Tavan maliyet 500 bin avroyu geçmeyecek” talimatı üzerine bu transferin gerçekleşme ihtimali ortadan kalktı. Andre Schürrle’nin yanı sıra dört önemli oyuncu daha Beşiktaş’a pahalı geldi. Kiralık olarak düşünülen Yunus Mallı (Wolfsburg), Alexandru Maxim (Mainz), Nabil Bentaleb (Schalke 04) ve Salih Özcan’dan (Köln) da maliyetlerinin 500 bin avroyu geçmesi sebebiyle vazgeçildi. Başkan Çebi’nin yöneticilere “Geçmişte yapılan hataları tekrarlamayacağız” dediği öğrenildi.

Ve Karius gitti

Beşiktaş’ta 1,6 milyon avro alacağı sebebiyle FIFA’ya başvuran Alman kaleci Lorius Karius’un sözleşmesi feshedildi. Liglerin tatile girmesinin haftalar öncesinde Karius konusunda, “Gelecek sezon aramızda olmayacak” diyen Sergen Yalçın, Alman file bekçisi için yönetime, “Konsantre olamıyor. Bize faydası olmaz” raporu vermişti.

KARTAL’IN YENİ ROTASI

42 genç radarda

∂ Genç oyunculara yönelen Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın da aralarında bulunduğu futbolcu izleme ekibinden uygun maliyetli oyuncular bulunmasını istemişti. Bu bağlamda yönetimin beğenisine 42 gurbetçi oyuncu sunuldu. Yalçın’la yapılacak görüşmeden sonra bu liste ilk etapta 10’a düşürülüp içlerinden 3-4’ü kadroya katılacak.

TalIsca keşke gelse

∂ Beşiktaş Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, katıldığı bir Instagram canlı yayınında Anderson Talisca ile ilgili konuştu. Brezilyalı oyuncunun Çin’e para için gittiğini söyleyen Torunoğulları, “Talisca’yla görüştük. Orada yılda 8 milyon avro kazanıyor. Beşiktaş’ın 3 milyon avro bile verecek durumu olmaz. Talisca’yı kim istemez? Keşke olabilse” dedi.