Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, iki sezon önce Liverpool’dan kiralık olarak kadrosuna katarak oynattığı Loris Karius’la yollarını ayırdı. Yaklaşık 1,6 milyon avroluk alacakları için kulübü FIFA’ya şikâyet eden Alman file bekçisine 10 gün içinde ödeme yapılacak. Beşiktaş’a transfer olduğu günden bu yana eleştirilen, takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş’in mankenlikle suçladığı Karius, siyah-beyazlıların tarihindeki en kötü kaleci performanslarından birine imza attı. Üstelik Beşiktaş’ın kasasından Karius için iki yılda toplam 5 milyon avro çıkmış olacak. Liverpool’a 2 milyon avro kiralama bedeli, yıllık 1,4 milyon avroya oynayan Karius’a da primleriyle beraber yaklaşık 3 milyon avro ödenecek.

> Kale Utku’nun

İki yıldır forma bekleyen Beşiktaş’ın genç kalecileri Utku Yuvakuran ile Ersin Destanoğlu ise toplamda 370 bin avro ile Karius’un beş katı daha az kazandılar. Karius’un ayrılmasıyla kalan sekiz maçlık dönemde bu sezon dört maça çıkan Utku Yuvakuran kalede görev yapacak. Genç kaleci bu sezon 3-0 kaybedilen ligin ilk haftasındaki Sivasspor maçı ayrıca 4-0’lık yenilgiyle sonuçlanan Wolverhampton maçında oynamıştu. Utku Yuvakuran, iç sahada 3-0 kazanılan Erzincanspor ve yine deplasmanda 2-0 kaybedilen Erzincanspor maçlarında da kaleyi korumuştu.

AHMET NUR ÇEBİ

Geri adım atmayacağım

∂ Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün son 10 yılını inceletmeye devam edeceklerini belirterek, “Kimi kesimler rahatsız oldu. Bu kişiler şunu bilmelidir ki; bu konuda kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hiçbir geri adım atılmayacaktır. Ayrıca şahsıma yönelik iftiralarla ilgili olarak yargı önünde hesaplaşmak üzere yargıya müracaat ettim” açıklamasında bulundu.