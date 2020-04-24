Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA salgın sebebiyle ertelenen liglerin akıbeti konusunda toplandı ve önemli kararlar aldı. UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakcı kararları gazeteniz Türkiye’ye yorumladı. Bıçakcı’nın değerlendirmeleri şöyle:

> Gerekirse az maç

UEFA’nın ligler tamamlanmazsa mevcut haliyle tescil edileceğine dair kararlar aldığı konuşuluyor ama satır aralarına bakıldığı zaman durum öyle değil, farklı hususlar var. Liglerin bitirilmesine açık kapı bırakan UEFA bu halde liglerin mevcut haliyle tescili için sportif adalet hususuna vurgu yaptı. Liglerin ağustos ayına kadar tamamlanmasına dair her türlü imkânın zorlanmasını istedi. Yeni sezonun takvimi de dikkate alınarak, mevcut süre karşılaşmaların tümünün tamamlanmasına elvermiyor ise daha az karşılaşmalı alternatif sistemler (play-off) getirilebilir dendi.

> Tescile açık kapı

Dolayısıyla UEFA aldığı bu son kararla, liglerin mevcut şekilde tescilden önce mümkün olan alternatif senaryoların konuşulmasını ve sportif adalete uygun olarak Avrupa’ya katılacak takımların belirlenmesini istiyor. Diğer bir deyişle UEFA; “Liglerini tamamla, bu mümkün değilse sportif adalete uygun alternatif üret” demiş oldu. Alternatif sistemlerin de konuşulması mümkün değil ise son çare olarak liglerin erken sona erdirilmesi kararı verilebileceği ifade edildi. Ancak bunun için de aşağıdaki iki hususta birinin var olduğunun somut olarak ortaya konması isteniyor.

> Adil ve şeffaf olun

Birinci, yeni sezonun başlamasından önceki makul süreye kadar karşılaşmaların tamamlanmasını engelleyen resmî bir kararın mevcudiyeti... İkincisi ise karşılaşmaların tamamlanmasını imkânsız hale getirecek nitelikte, aşılamaz ekonomik sıkıntıların bulunması... Bu hallerde yerel federasyonların UEFA organizasyonlara katılacak takımları adil, şeffaf ve usulüne uygun olarak belirlemek durumunda olduğunun altı çizildi. UEFA, federasyonların Avrupa’ya katılım noktasındaki seçimlerini gözden geçirebileceğini veya reddedebileceğini belirtti.

> Play-off gelebilir

UEFA, Avrupa liglerine katılım hususu kendi alanında bulduğundan yerel liglerde şampiyon tescili, düşme/çıkma vb. konularda yorum yapmadı. Bu hususlarda da uyuşmazlık doğabilir. Federasyonun sonraki hamleleri enteresan olacak. Belçika usulüne benzer, yalnızca üst sıradaki 4-5 takım ile düşme aşamasındaki 4-5 takımın kendi aralarında tek maç üzerinden oynayacağı bir play-off gelebileceğini düşünüyorum. Burada en önemli husus karşılaşmaların tamamlanmamasında son çare ilkesine uymak, play-off dâhil alternatif tüm senaryoları düşünmek.

KARAR BUGÜN VERİLİYOR

Kasapoğlu'ndan çok kritik toplantı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın yaptığı toplantıyı TFF ve Kulüpler Birliği ile masaya yatıracak. Bütün kulüp temsilcilerinin katılacağı video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek toplantı 14.00'te başlayacak.