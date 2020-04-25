Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de başkanlığa Ali Koç’un gelmesiyle büyük bir değişim yaşanması bekleniyordu. Finansal yapıyı düzetme hedefiyle yola çıkan Ali Koç döneminde taraftarlar 2013-14’ten beri süren şampiyonluk hasretinin biteceğine inanıyordu. Ancak beklenen olmadı. Fenerbahçe, bu sezon yarışa başlarken dümende Ersun Yanal vardı ama 24. haftadan sonra Hoca gitti, 26. haftada salgın molası verildiğinde şampiyonluk yarışında havlu atılmıştı. Yanal’ın vedasıyla eleştiri okları futbolculara yönelmişti ama onlara göre durumun sorumlusu başka faktörlerdi! Evet, Fenerbahçeli futbolculara göre asıl suçlu hakemlerdi…

> Çoktan havlu attık

Karantina günlerinde sık sık Instagram yayınlarına katılan sarı-lacivertli oyuncular kötü gidişin faturasını hep hakemlere kesiyor zira. Yani kadroyu kuran yöneticiler değil, takımı hazırlayan teknik heyet değil, sahada oynayanlar değil de; o suçlu hakemler! Salgın sebebiyle 40 gündür maça çıkmayan Fenerbahçeli oyuncular futbolu çok özlediklerini dile getirse de şampiyonluğa çoktan havlu attıklarını da itiraf ediyor. Bu isimlerden birisi de Max Kruse idi. Alman futbolcu “Maalesef biz bu sene şampiyon olamayız. Bizi hakem kararları mahvetti” diyerek hakemleri suçlama furyasına katılmıştı.

YENİ İMAJ

Obradovic değişti

∂ Koronavirüsü salgını nedeniyle ülkesine dönen Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, mecburen imaj değişikliğine gitti. Son fotoğrafını paylaşan tecrübeli çalıştırıcının sakallı hâli, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

KARANTİNA BİTTİ

Isla evine döndü

∂ Isla’nın Şili’den dönen eşi Gala Caldirola ve çocuğu Güngören’de karantinaya alınmıştı. Bu süreci ailesinden ayrı geçirmek istemeyen tecrübeli oyuncu da soluğu onların yanında almıştı. Isla ve ailesi dün tamamlanan karantina sürecinin ardından evlerine geçti.

Yılın hocası La pena

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı’nı çalıştıran İspanyol Victor La pena, FIBA Avrupa Ligi’nde ‘yılın antrenörü’ seçildi. Lapena’nın takımı B Grubu’nu 11 galibiyet ve üç mağlubiyetle ilk sırada tamamlarken ikinciliği Georgios Dikaioulakos aldı.