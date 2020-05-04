Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta uzun süredir Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği merak ediliyor. Yönetime yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon iki oyuncusunu birden takımda tutmayacak. Sözleşmeleri sona erecek olan iki oyuncunun da Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle Fenerbahçe'ye gideceği konuşuluyordu. Bu duruma Caner Erkin sıcak bakarken, Gökhan Gönül ise Beşiktaş'ta kalmak istediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun henüz yöneticilerle bir görüşme yapmadığı ancak bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giydikten sonra futbol hayatını Beşiktaş'ta sonlandırmak istediği biliniyor. Yöneticiler de Gökhan Gönül'e sezon sonunda bir yıllık teklif yapma kararı almış durumda.

> Adım atması lazım

Bu sezon 13 milyon lira kazanan 35 yaşındaki futbolcunun ücretinde indirime gitmeye hazır olduğu da öğrenildi. Gökhan Gönül'ün bir sezon daha Beşiktaş'ta forma giymesi ne kadar yakın bir ihtimalse, Caner Erkin ise o kadar uzak görünüyor. Bu sezon takımın skora en çok katkıda bulunan ilk üç isminden biri olan 31 yaşındaki futbolcu 'Feda'ya yanaşmıyor. Yıldız oyuncunun yıllık ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi istemediğini ve Fenerbahçe ile görüştüğünü öğrenen siyah-beyazlı yöneticiler hayal kırıklığına uğradı. Yöneticilerin oyuncu hakkında "Caner bize adım atmadıkça biz de ona teklif yapmayacağız. Beşiktaş'taki geleceğini kendisi belirleyecek" dediği öğrenildi.

ÜCRETİ PROBLEM

Aboubakar ne yapar?

∂ Portekiz basını, Aboubakar'ın Beşiktaş'a dönmesi için yıllık ücretinde indirime gitmesi gerektiğini yazdı. Porto'nun bedelsiz olarak kiralamaya hazırlandığı Kamerunlu golcü, 2 milyon avro kazanıyor. Beşiktaş yönetimi ise yabancılar için gelecek sezon tavan fiyatını 1 milyon avro olarak belirledi.

STANDARD LIEGE ONU İSTİYOR

Diaby'ye talip var

∂ Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı, ancak yollarını ayırmayı planladığı Abdoulay Diaby'e, Standard Liege talip oldu. Belçika basınında çıkan haberlerde Sporting Lizbon ile Standard Liege'in görüşmelere devam ettiği belirtildi. Diaby bu sezon 29 maçta, 3 gol atıp, iki asist yaptı.

Boateng istemiyor

Beşiktaş’ta yönetimin indirim teklifinde bulunduğu isimlerden biri olan Boateng'le yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Sezon ortasında Fiorentina'dan kiralanan Ganalı oyuncunun 5 maç daha oynaması hâlinde sözleşmesi otomatikman 1 yıl daha uzayacak ve yıllık ücreti de 1,7 milyon avro olacak. Yönetimin tavan fiyat olarak belirlediği 1 milyon avro şeklinde sözleşmenin revize edilmesini teklif ettiği ancak Boateng'in bunu kabul etmediği öğrenildi.