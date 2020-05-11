Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta iki kişide koronavirüs vakasına rastlanması panik havası oluşturdu. Önceki gün Ümraniye'de takıma yapılan testler neticesinde iki kişini sonucu pozitif çıkmıştı. Virüse yakalanan isimlerin Tyler Boyd ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan olduğu iddia edilmişti. Bu üzücü haberin ardından siyah-beyazlı ekip, tesisleri kapatıp antrenmanları iptal etti. Beşiktaş'ın antrenmanlara en erken başlayan takım olması, akıllara 'Tedbirler yetersiz miydi?' sorusunu getirdi. Kamuoyunda oluşan tepkilere Beşiktaş Asbaşkanı, A Takım'dan sorumlu yönetici Emre Kocadağ karşı çıktı.

> Daha ne yapalım?

"Ümraniye'de bizden izinsiz kuş bile uçamaz" diyen Kocadağ "Son derece titiz davranıyoruz. Çalışan personel sayısı minimum seviyedeydi. Tesislere giren bir kibrit çöpü tanesi bile dezenfekte edildi. Bununla birlikte nanoteknoloji sistemle her yer sıklıkla dezenfekte ediliyordu. Özel olarak getirdiğimiz hijyen kabinlerinden geçmeyen kimse tesislere giremiyordu. Ayrıca gün içinde devamlı olarak tesistekilerin ateş ölçümleri yapılıyordu. Biz bu kadar sıkı şekilde önlemler alırken gelen eleştirileri yersiz bulunuyorum" diye konuştu.

GÖZTEPE İSTİYOR

Larin'e talip var

∂ Sezon başında Belçika'dan Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'e Göztepe talip oldu. Yirmi beş yaşındaki golcü oyuncunun geleceğiyle ilgili teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği rapor belirleyici olacak. Larin gelecek sezon Beşiktaş'ta devam etmek istiyor.

KARAFIRTINALAR:

Hasic hak etmedi

∂ Ara transfer döneminde Ümraniyespor'a tecrübe kazanması için gönderilen Ajdin Hasic'in çok fazla şans bulamaması eleştirileri getirmişti. Ümraniye'nin hocası Sait Karafırtınalar, "Hasic ilk 11'i hak etseydi oynatırdık. Çok kabiliyetli ama savunması zayıf" dedi.

Yarın test günü

İki kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından Beşiktaş'ta yarın futbolculara farklı saatlerde yeniden test yapılacak. Çıkacak sonuçlara göre yeni bir yol haritası çizecek. Beşiktaş'ta 16-19 Mayıs ve 23-26 Mayıs'ta tam takım hâlinde kamp yapılması planlanıyordu.