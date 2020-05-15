Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Koronavirüs vakası BB Erzurumspor’u da vurdu; yapılan testlerde dördü futbolcu, biri teknik heyetten olmak üzere toplam 11 kişi pozitif çıktı. Gazetemize özel bir açıklama yapan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek “Durum vahim; Şu anda bütün takım karantinadayız, psikolojimiz ve moralimiz dip yapmış durumda. Öyle şeyler yaşıyoruz ki, anlatamam! Futbola dönüşün sağlıklı olacağını düşünmüyorum, zaten benim önceliğim futbol değil. Protokol bize geldikten sonra antrenmanlara başlayan birçok takımın, test yapmadan başladığını biliyorum. Buna Süper Lig de dâhil” ifadelerini kullandı.

> Bütün takım perişan

Çarpıcı bir iddiada da bulunan tecrübeli teknik adam “Bazı takımların test yapıp negatif çıktıktan sonra 2. testi yaptırmadıklarını biliyorum. Beşiktaş, Kasımpaşa ve Giresunspor’da çıktı. Birçok takımda çıkıp söylenmediğini de biliyorum. Şu anda takımda herkes perişan. Futbolcum Oltan feryat figan diyor ki, ‘Oğlumu öpüp geldim, ona bir şey olmasın. İçim parçalanıyor. Ne para ne de başka bir şey, önce sağlık gelir. Benim kızımı doğum gününde ağlatmaya kimsenin hakkı yok. Bu travma herkeste var. Kısa sürede birçok takımda bu vakaların artacağını düşünüyorum” dedi.

72 KİŞİ KARANTİNADA

Futbolcu ve çalışanlarla birlikte 72 kişinin karantinaya alındığı Erzurumspor’un tesisleri 14 günlüğüne kapatıldı. Basın Sözcüsü Ahmet Dal “Burası bir hastane değil, bir futbol kulübü. Yazık!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

SEVİNDİRİCİ HABER

Şüpheli 12 kişi negatif çıktı

∂ Erzurumspor Kulübü, Covid-19 testlerinde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden testten geçirildiğini ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı. Mavi-beyazlı ekipte önceki gün toplam 11 kişinin testi pozitif çıkmış, 12 de şüpheli vaka görülmüştü.

BAŞKAN ÜNEŞ:

Hepimiz çok üzüntülüyüz

∂ Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, özel kıyafetle kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, TFF’nin liglerin başlatılması yönünde karar almasının ardından takımı topladıklarını ve ilk Covid-19 testinin de aynı gün yapıldığını söyledi. Üneş “Üzülerek söylüyorum 20 gün önce çocuğu olmuş bir futbolcumuz var ve ailesinin yanındayken haberi aldı. Ailesi de karantinaya girecek. Dört gün sonra çocuğu olacak bir futbolcumuz da pozitif çıktı. Süreci TFF Sağlık Kuruluyla değerlendireceğiz” dedi.

OYUNCULAR TEPKİLİ

Nasıl futbol oynanacak?

∂ BB Erzurumspor’da futbolcular ligleri oynatma kararı alan TFF’ye sosyal medya hesaplarından sitem etti. Hasan Ayaroğlu, Murat Uçar, Ömer Şişmanoğlu ve Yusuf Acer yaptıkları paylaşımlara “Bu psikolojiyle nasıl futbol oynanacak” notunu düştüler. Emrah Başsan da “Söylenecek çok şey var ama susuyorum. İnşallah herkes aldığı karardan mutludur. Durumumuz şu anda iyi, karantinadayız” dedi.