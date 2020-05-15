Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta sezon başından bu yana yaşanan şansızlıklar liglerin ertelendiği dönemde de devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ülkede koronavirüs salgınından en çok etkilenen ekiplerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan testlerin ardından bir futbolcu ve teknik ekipten bir çalışanın koronavirüs hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı. Önceki gün bir defa daha yapılan testlerin sonucu daha da kötü çıktı. Tam sekiz kişide daha hastalık olduğu belirlendi. Bu kişilerden birinin 61 yaşındaki Başkan Ahmet Nur Çebi olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada “Başkan’ımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

> Karar açıklanacak

Böylelikle Beşiktaş’ta koronavirüse yakalananların sayısı da 10’a yükselmiş oldu. Bu üzücü gelişmelerin ardından Beşiktaş’ta hayat durma noktasına geldi. Siyah-beyazlı ekip, TFF’nin 12 Haziran’da liglerin kaldığı yerden devam etme kararı üzerine bir süre önce Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde kondisyon çalışmalarına başlamıştı. Ancak yapılan testler sonucunda vakaların giderek artması üzerine antrenmanlar süresiz olarak iptal edildi, Ümraniye’de dörder günlük iki ayrı kamp iptal edildi. Bu şartlarda takımın lige devam etmesinin mümkün olmadığını savunan yöneticiler, TFF’nin 12 Haziran tarihinde ısrar etmesi hâlinde dâhi idmanların başlatılmaması yönünde karar alabileceklerini bildirdi.

Burak Yılmaz şüphesi!

Beşiktaş Kulübü, hasta hakları sebebiyle isimleri açıklamama kararı alırken virüse yakalanan isimlerden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından yıldız oyuncunun 34 BY 017 plakalı aracının, Acıbadem Altunizade Hastanesinin önünde görülmesi dikkat çekti.

Ofisini değiştirdi ama…

Koronavirüs kâbusuyla uğraşan Beşiktaş’ta vakaların artmasının sebebinin, yöneticilerin bir süredir toplantıları Ümraniye tesislerinde yapması olduğu öne sürüldü. İdmanların da başlamasıyla Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki gün ofisini Ümraniye’den Vodafone Park’taki merkeze aldırmıştı.

Erdoğan’dan yakın ilgi

∂ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak şifa dileklerini iletti. Erdoğan başkanlardan sağlık durumları hakkında bilgi alırken geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Şikâyeti olan yok!

∂ Siyah-beyazlılarda Covid-19 vakası sayısı 10’a yükselirken, yapılan testler öncesinde hiç kimsenin bir şikâyeti yoktu. Sağlık heyetinden elde edilen bilgiye göre test öncesi hiç kimsede hastalık, öksürük ve ateş gibi belirtilerin görülmediği öğrenildi.

‘Abartılıyor’ demişti

∂ Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 15 Mart’ta seyircisiz oynanan Galatasaray derbisi sonrası koronavirüs salgını için yaptığı açıklamada “Sanki biraz abartılıyor” gibi demişti. Aradan geçen iki aylık sürecin ardından salgından en çok etkilenen takımlardan biri Beşiktaş oldu.