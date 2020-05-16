Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda konuşan başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen teknik direktör konusunda değinen Koç, “Yerli ve yabancı 3 ayrı isimle görüşüyoruz” dedi. “Bu erteleme süreci plan yapmak için bize daha fazla imkân sağladı” diyen Koç, “Öncesinde de 3-4 hocayla görüşüyorduk. Hatta bir tanesiyle neredeyse anlaşmış, el sıkılmışken Euro 2020’nin 2021’e atılmasıyla orada ne yazık ki çalışmalarımızı sekteye uğrattı. Şimdi 3 isimle temastayız” itirafında bulundu. Koç, “Kafamızda aradığımız kriterleri bir hocada bulmak mümkün değil” derken beklentilerini, “Genç, başarıya aç bir hoca arıyoruz. Bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, ekonomik imkânlarımıza uyabilecek, çoklu oyun anlayışı, değişik taktikleri deneyecek ve gençleri adapte edebilecek bir hoca” sözleriyle özetledi.

> O paralar olmayacak

Teknik direktör konusundaki en önemli noktalardan birisinin yeni hocanın sezon bitmeden göreve gelip gelemeyeceğini olduğunu hatırlatan Başkan Ali Koç, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Bildiğiniz bir isim de, bilmediğiniz bir isim de olabilir. Acelemiz yok. Bu sezonu kazanacağız diye gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz. Bayram sonrası camiaya bilgi vereceğim” ifadesinde bulundu. Transfer çalışmalarında önceliklerinin yerli piyasa olduğunu söyleyen Ali Koç, “Daha çok bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Yabancı oyuncuları bir nebze erteliyoruz” diye konuştu. Takımda en çok kazanan oyuncuya 3 milyon avro ödeme yaptıklarını dile getiren Koç, “Artık bu paralar olmayacak. En fazla 2,1, 2,2 milyon avrolarda olacağız. 70 milyon avroluk maaş yükünü 50 milyona düşüreceğiz” dedi.

> TFF’yle aynı fikirdeyim

Covid-19 krizi sonrası futbolcularla ücret indirimine dair herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyleyen Ali Koç, “Henüz böyle bir süreç başlamadı. Aslında sıkıntı önümüzdeki sezon. Bu sezon iyi kötü ödemelerin 3’te 2’si yapıldı. Bundan sonrası için de belki hepsi değil ama bir kısmı ödenecek. Ama onun için acele etmiyoruz” dedi. Altyapıya yönelmenin önemine dikkat çeken Koç, Dereağzı’na yatırımlara devam edeceklerinin altını çizdi. Liglerin başlama süreciyle ilgili TFF’nin yaklaşımını doğru bulduğunu belirten Başkan Ali Koç,"Ligler başlayacak dedikçe koronavirüs hadiseleri çıkıyor. Her türlü sonuca hazırlıklı olmamız lazım demiştim. En önemli şeyin insan sağlığı olduğunu vurguladık. Adının bugün konmasını söylüyoruz, 3 aşağı 5 yukarı neler olacağı ortada” dedi.

ONLINE TOPLANTI

Ekran başında divan

Fenerbahçe’nin Covid-19 salgını sebebiyle telekonferansla düzenlediği yüksek divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 77 yaşındaki Divan Başkanı Vefa Küçük’ün evinden yönettiği toplantıya Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri 1907 Tribünü’nden katıldı. Toplantı FBTV ve kulübün YouTube hesabından canlı yayınlandı.

Pozitif itirafı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Kızılhan şu an sağlık durumunun gayet iyi olduğunu da belirtti. Sağlığına kavuşan basketbol takımı menajeri Cenk Renda ise, “Sevildiğimi hissettim bu hastalığı yenmemde pay sahibi oldu. İyi ki Fenerbahçeliyim” dedi.

Obra isterse kalır

Sezon sonunda takımdan ayrılacağı söylenen Zeljko Obradovic için “O yaşayan bir Fenerbahçe efsanesi yorumu yapan Ali Koç, “Sezon içinde kendisine 3 teklif sunduk. Kalmasını istediğimizi söyledik. Yine oturup konuşacağız. Kalmak istediği müddetçe kalacaktır. Fenerbahçe onun evidir” dedi.

GÖNÜL GERGİNLİĞİ

Anlaşıldı merkez!

Ali Koç, Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül için net bir ifade kullandı. Başkan, bir kongre üyesinin “Bizim Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı” önerisine “anlaşıldı” diye cevap verdi. Ancak Koç’un bu talepten çok haz etmediği mimiklerine ve vücut diline yansıdı.

KRUSE İSYAN ETTİ:

Böyle oynanmaz

∂ Liglerin ne zaman başlayacağı tartışılırken Max Kruse duruma tepki gösterdi. Alman yıldız “Her gün yeni enfeksiyonlar, takımlar karantinada. Zaten adil bir rekabet ortamı kalmadı. Sağlığın, hayatta en önemli şey olduğunu anlamamız için daha neye ihtiyacımız var?” ifadesinde bulundu.

ARJANTİN DERBİSİ

Isla kıymete bindi

∂ Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Mauricio Isla için Arjantin’de dev kapışma. Güney Amerika’ya dönmek kararı alan Şilili, ülkesinden teklifler beklerken Arjantin devleri Boca Juniors ile River Plate kapısına dayandı. Boca’dan sonra River’dan teklif alan Isla’nın kariyerine Arjantin’de devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

HARİKA TRANSFER...

Bilic’e Muriç yakışır

∂ Adı çok sayıda Avrupa deviyle anılan Vedat Muriç için Lazio ve Tottenham arasında kıyasıya bir yarış sürerken, İngiliz medyası Kosovalı golcüyü West Brom’a yakıştırdı. Muriç’in Premier Lig’e dönme yolundaki Birmingham temsilcisi için harika bir transfer olacağını yazılırken, Slaven Bilic’in buna çok sevineceği belirtildi.