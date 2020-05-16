Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fortuna Düsseldorf-Paderborn maçının oynanacağı Merkur Spiel Arena çevresinin alınan önlemler kapsamında boş olduğu görüldü. Özel güvenlik personelinin maskeli olarak stadyum çevresinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Bundesliga'da 26. haftanın programı şöyle:

Bugün:

Borussia Dortmund-Schalke 04

Leipzig-Freiburg

Hoffenheim-Hertha Berlin

Fortuna Düsseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar:

Köln-Mainz 05

Union Berlin-Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi:

Werder Bremen-Bayer Leverkusen