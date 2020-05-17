Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

İNCELEME

Süper Lig’de son yıllardaki kötü performansıyla eski başarılı günlerine hasret kalan Fenerbahçe’de teknik adam arayışları sürüyor. Başkan Ali Koç, önceki gün gerçekleştirilen online Divan Kurulu toplantısında üç hoca adayı olduğunu resmen açıkladı. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluğa ulaşamadığı son altı sezonluk süreçte altı teknik adam eskitmesi dikkat çekiyor. 2013-2014 yılında takımı şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal’ın bir sonraki sezon öncesinde gönderilmesiyle başlayan süreçte İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dirk Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu ve yeniden takımın başına getirilen Ersun Yanal dördüncü yıldızı getiremedi.

> 5 yıldır kupası yok

İsmail Kartal ile 2014-2015 sezonu öncesinde kazanılan Süper Kupa’dan bu yana kupa sevinci de yaşayamayan Fenerbahçe’de bu süreçteki hiçbir teknik adamın ikinci sezonunu görememesi ise istikrarsızlığı gözler önüne serdi. 2014’ten bu yana Fenerbahçe altı farklı teknik adamla çalışırken, aynı sürede Beşiktaş dört, Başakşehir ise iki farklı hocayla yoluna devam etti. Tarihî kongrede Aziz Yıldırım’ı geride bırakarak başkan seçilen Ali Koç görev yaptığı her iki sezonda da teknik direktörleriyle sezon ortasında yollarını ayırdı. Koç hem ligin geri kalanı hem de ilerisi için ‘nokta atışı’ yapmak istiyor.

> Dere geçerken…

Aziz Yıldırım yönetiminde 2003’ten 2018’e kadar olan 15 yıllık süre zarfında sezon ortasında teknik adam değişikliği yapmayan Fenerbahçe’de Koç’un teknik adam konusundaki tutumu takımda taşların yerinden oynamasına neden oldu. Yeni teknik adam konusunda hem yerli hem de yabancı adayları bulunan Fenerbahçe’de bu arayışın kısa bir süre içerisinde netleşmesi beklenirken, sarı-lacivertli takımın bir teknik adamla uzun süre çalışma konusunda rakiplerinin gerisinde olduğu görülüyor. Teknik adam istikrarsızlığı mı başarısızlığı getirdi, başarısızlık mı teknik adam kıyımına sebep oldu inceleyelim…

> 12 yılda 2 şampiyonluk

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadığı ve yarı finalin âdeta kapısından döndüğü 2007-2008 sezonu sonunda Brezilyalı teknik adam Zico ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, sonraki 12 sezonda 8 farklı teknik adamla çalışırken sadece iki şampiyonlukta kaldı. Gelen yeni teknik direktörlerin yeni takım ve sistem kurma amacıyla yaptırdığı transferler Fenerbahçe’yi mali olarak da bitirirken, sürekli olarak yenilenen takım, istikrar problemleri yaşadı. Zico sonrasında sadece 2 şampiyonluk kazanılan 12 sezonun tamamı tek teknik adamla geçseydi kaç şampiyonluk kazanılırdı sorusu akıllara geliyor…

> Tecrübe fayda etmedi

Fenerbahçe, son beş teknik direktör tercihini, kariyerinde daha önce şampiyonluk yaşamış isimlerden seçti. Daha önce Kadıköy’de şampiyonluk sevinci yaşamış olan Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın tekrardan takımın başına dönüşleri mutlu son için yeterli olmadı. Hollanda, İskoçya ve Rusya’da kazandığı dört şampiyonluk apoletiyle gelen Hollandalı Dirk Advocaat ve genç yaşlarına rağmen üçer şampiyonlukla sarı-lacivertli takımın başına geçen Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Philip Cocu da Fenerbahçe’den başarısız oldukları gerekçesiyle gönderilen isimler arasında yer aldı.

> Yerli-yabancı farkı yok

1999-2000 sezonundan bu yana 10 sezona yerli teknik adamla başlayan Fenerbahçe bu sezonların üçünde şampiyonluk yaşarken, yabancı teknik adamlarla başlanan 11 sezonda da üç şampiyonluk elde edildi. Öte yandan sarı-lacivertli takımla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise Şampiyonlar Ligi’nde puan alan yerli alan teknik adamının bulunmaması oldu. Mustafa Denizli ile 2001-2002 sezonunda Devler Ligi’ni puansız tamamlayan Fenerbahçe, diğer yerli teknik adamlarıyla bu arenada yarışma fırsatı bulamadı. Fenerbahçe, ligi ikinci bitirdiği dönemlerde de Devler Ligi için ön elemeyi geçemedi.

> En yaşlısı Zico

1996 yılından bu yana Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan en yaşlı teknik adam, bu sevinci 54 yaşında yaşayan Zico olurken, en genç isim ise 45 yaşındaki Aykut Kocaman’dı. 70 yaşındaki Aragones ve 69 yaşındaki Advocaat ise yılların verdiği tecrübeye rağmen ligde ilk ikiye girme başarısı gösteremedi. Öte yandan Fenerbahçe’nin bu süreçte elde ettiği yedi şampiyonluğun altısı 50’li yaşlardaki teknik adamlarla geldi. Christoph Daum iki şampiyonlukla başı çekerken, 53 yaşındaki Carlos Alberto Parreira da görev yaptığı tek sezonda şampiyonluk yaşayarak iz bırakan isimlerden olmayı başardı.

KAÇAN BALIK DALIC

∂ Başkan Ali Koç’un önceki gün Divan’da “El sıkışmak üzereyken Avrupa Şampiyonası 2021 yazına ertelendi ve anlaşmamız bozuldu” dediği teknik direktörün şu anda da başında olduğu Hırvatistan’ı 2018 Dünya Kupası’nda finale çıkaran Zlatko Dalic olduğu iddia edildi. Takımın başına Erol Bulut-Nenad Bjelica’dan birinin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.