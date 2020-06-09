Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalleşme sürecindeki yol haritası, atletizmde alınan son kararlar ile 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Çintimar “Teknik ve yönetim kurulumuzla beraber Türkiye'de atletizm liglerinde artık yabancı sporcu yarıştırmamaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

> Altyapıya destek

Çintimar "Altyapıya daha çok önem verip, onları destekleyerek, kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımızla Süper Lig'de, 1. Lig'de, yürüyüş, kros ve maraton liginde artık kendi çocuklarımızla yarışacağız. Bununla alakalı bize vermiş oldukları destekten dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere bütün spor teşkilatına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gözü ‘altın’da

Avrupa ve dünya şampiyonu millî atlet Ramil Guliyev, hedefinin her zaman altın madalya olduğunu söyledi. Koronavirüs sürecinde ailesiyle zaman geçiren Ramil “Her yerde olduğu gibi Tokyo'da da hedefimiz altın madalya" dedi.