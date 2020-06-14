Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da Marcao’nun şok sakatlığı sonrası teknik direktör Fatih Terim elindeki bütün ihtimalleri taktik antrenmanlarda denedi. Luyindama’nın millî takımında sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından Brezilyalı stoperin de yokluğu Terim’i bir hayli zorladı. Üç ay sonra tekrar start alan lige şampiyonluk parolasıyla devam etmek isteyen Cimbom’da Terim, sıfır risk modunda. Sebebi de kalan 8 maçın telafisinin olmaması. Hafta içi çalışmalarında stoperde Donk’a partner olarak Ahmet Çalık ve Emin Bayram’ı değiştirerek deneyen tecrübeli teknik adam kararını Ahmet Çalık’tan yana verdi.

> Lemina'ya özel görev

Çaykur Rizespor maçının provasının yapıldığı son taktik idmanda Fatih Terim, Donk’un yanında daha tecrübeli olan Ahmet Çalık’ı oynattı. Sistemsel olarak ligin son 10 maçında yakaladığı namağlup serisini bozmak istemeyen Terim, defansa destek olması için Lemina’ya özel görevler verdi. Gabonlu oyuncudan sık sık defansa katkı vermesini isteyen tecrübeli teknik adam, top rakipteyken savunma hattını üçleyecek. Lemina ayrıca geriden oyun kuracak. Kanat hücumları ile de Radamel Falcao bol bol beslenmeye çalışacak.