Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Pandemi arası sonrasında çıktığı ilk maçta Rize deplasmanından eli boş dönen Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı. Sarı-kırmızılılar o maçta sadece yenilmekle kalmamış, Muslera ile Andone’nin ağır sakatlıklarının şokuna, Donk ve Âdem’in cezalı duruma düşmesi eklenmişti. Aslan’da bu isimlerin yanı sıra Marcao da sakatlığı sebebiyle oynamayacak. Beş oyuncusundan mahrum bir şekilde Gaziantep karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılıların ligdeki umut ışığını sürdürmesi için puan kaybına tahammülü yok.



> Emin’e büyük görev

Sarı-kırmızılıların defans bloku büyük ölçüde değişecek. Kalede Muslera’nın yerine Okan Kocuk’a eldivenleri verecek olan Fatih Terim, savunmanın göbeğinde Ahmet Çalık’ın yanında 19 yaşındaki Emin Bayram’ı görevlendirecek. Genç oyuncu geçtiğimiz hafta Rize kafilesinde de yer almıştı. Forvette ise Aslan’ın gol umudu Falcao olacak. Oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim “Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece hiçbir bahanemiz olamaz. Çıkıp, savaşacağız, kazanacağız” dedi.



Aslan’da sarı alarm

Galatasaray’da eksiklerin çokluğu can sıkarken takımda üç futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Seri, Feghouli ve Mariano Gaziantep maçında kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak kritik Başakşehir maçında olmayacak.