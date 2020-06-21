TFF 1. Lig’de zirvedekilerin kayıpları devam etti. Lider Hatayspor haftayı İstanbulspor beraberliği ile kapatırken, takipte olan Bursaspor adına Keçiörengücü maçının önemi büyüktü. Yeşil-beyazlılar deplasmandaki mücadelede oyun olarak da skor olarak da geride kaldı. İlk yarısı golsüz biten mücadelede galibiyeti 82’de Kone’nin golü getirdi.
> 6 maç sonra
9 şutta 3 isabet bulan ve 1’ini golle sonuçlandıran Keçiörengücü bu galibiyetle play-off için umutlandı. Ankara ekibi, 6 maç sonra galibiyetle tanışırken Bursaspor ise 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Bitime 5 karşılaşma kala İbrahim Üzülmez yönetimindeki Timsahlar, Süper Lig hedefinden biraz uzaklaştı.
Timsah’a darbe
21.06.2020 - 07:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 08:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeşil-beyazlılar, lider Hatay’ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. Keçiörengücü’nün golünü Kone attı
TFF 1. Lig’de zirvedekilerin kayıpları devam etti. Lider Hatayspor haftayı İstanbulspor beraberliği ile kapatırken, takipte olan Bursaspor adına Keçiörengücü maçının önemi büyüktü. Yeşil-beyazlılar deplasmandaki mücadelede oyun olarak da skor olarak da geride kaldı. İlk yarısı golsüz biten mücadelede galibiyeti 82’de Kone’nin golü getirdi.
Etiketler : Bursaspor,
712489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/712489.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
28
17
8
3
28
59
02
TRABZONSPOR A.Ş.
27
16
8
3
33
56
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
27
15
7
5
19
52
04
GALATASARAY A.Ş.
27
14
8
5
22
50
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
28
14
5
9
11
47
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
17
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
27
12
7
8
13
43
08
GÖZTEPE A.Ş.
28
10
7
11
-2
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
27
8
9
10
-5
33
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
8
9
10
-13
33
11
GENÇLERBİRLİĞİ
28
8
7
13
-12
31
12
YUKATEL DENİZLİSPOR
28
8
7
13
-13
31
13
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-11
29
14
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
28
7
7
14
-2
28
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
8
4
15
-16
28
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
5
11
11
-13
26
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
28
6
7
15
-33
25
18
MKE ANKARAGÜCÜ
28
5
9
14
-23
24
Süper Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
19.06.2020 21:00
Ankaragücü 1 - 2 Başakşehir
20.06.2020 18:30
Hes Kablo Kayserispor 2 - 0 Gençlerbirliği
20.06.2020 21:00
Yeni Malatyaspor 2 - 1 Göztepe
20.06.2020 21:00
Denizlispor 1 - 5 Beşiktaş
21.06.2020 18:30
Kasimpaşa - Fenerbahçe
21.06.2020 21:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.06.2020 21:00
Konyaspor - Sivasspor
22.06.2020 21:00
Alanyaspor - Trabzonspor
22.06.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
29
15
9
5
15
54
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
29
14
8
7
9
50
03
BURSASPOR
29
14
7
8
7
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
GİRESUNSPOR
28
11
8
9
-1
41
09
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
29
9
11
9
0
38
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
29
10
8
11
-5
38
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
29
8
11
10
-4
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
7
13
8
4
34
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
29
3
11
15
-18
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
29
7
5
17
-15
11
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
19.06.2020 20:00
Giresunspor 3 - 1 Adanaspor
19.06.2020 20:00
Istanbulspor 2 - 2 Hatayspor
20.06.2020 17:30
Keçiörengücü 1 - 0 Bursaspor
20.06.2020 20:00
Erzurumspor 1 - 0 Eskişehirspor
20.06.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor 0 - 1 Menemenspor
21.06.2020 17:30
ümraniyespor - Karagümrük
21.06.2020 20:00
Boluspor - Altinordu
21.06.2020 20:00
Altay - Akhisarspor
22.06.2020 20:00
Adana Demirspor - Osmanlispor