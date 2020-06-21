Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’de zirvedekilerin kayıpları devam etti. Lider Hatayspor haftayı İstanbulspor beraberliği ile kapatırken, takipte olan Bursaspor adına Keçiörengücü maçının önemi büyüktü. Yeşil-beyazlılar deplasmandaki mücadelede oyun olarak da skor olarak da geride kaldı. İlk yarısı golsüz biten mücadelede galibiyeti 82’de Kone’nin golü getirdi.



> 6 maç sonra

9 şutta 3 isabet bulan ve 1’ini golle sonuçlandıran Keçiörengücü bu galibiyetle play-off için umutlandı. Ankara ekibi, 6 maç sonra galibiyetle tanışırken Bursaspor ise 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Bitime 5 karşılaşma kala İbrahim Üzülmez yönetimindeki Timsahlar, Süper Lig hedefinden biraz uzaklaştı.