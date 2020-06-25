Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferde yavaş yavaş hareketlenmeye başlayan Beşiktaş, geleceğe yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Gürcistan ekiplerinden Dinamo Tiflis forması giyen Nika Ninua ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 800 bin avro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Tiflis ile el sıkıştı. Geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Nika Nanua ile beş senelik sözleşme imzalanması planlanıyor. Eğer transfer gerçekleşirse Gürcü futbolcu Beşiktaş'tan yıllık 350 bin avro kazanacak.



> Sözleşmesi bitiyor

Beşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın bitme noktasına getirdiği transfer için Başkan Ahmet Nur Çebi de onay verdi ancak imzaların atılması için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor. Öte yandan Nika Ninua'nın, Dinamo Tiflis ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona eriyor. Siyah-beyazlı yönetimden bazı isimlerin, genç oyuncunun ocak ayında bedelsiz olarak kadroya katılmasından yana olduğu ancak Erdal Torunoğulları'nın "İmza parasına daha çok öderiz" diyerek bu fikre karşı çıktığı öğrenildi.



KEVIN N'KOUDOU:

Gole ben de şaşırdım!

∂ Denizlispor deplasmanında çok güzel bir gole imza atan Kevin N'Koudou "Attığım gole ben de şaşırdım" dedi. İhlas Haber Ajansına konuşan yıldız oyuncu ligdeki durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Şampiyonluk zor görünüyor ama Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynama ihtimalimiz var. Eğer kalan altı maçta 18 puan toplamayı başarırsak ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansımız olacak" sözlerini kullandı.