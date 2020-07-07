Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ve Galatasaray derken son maçların yükselen değeri Medipol Başakşehir, “gizli liderliğini” iki hafta önce gerçeğe dönüştürdü ve en tepeye kuruldu. Turuncu-lacivertliler şimdi de makasın daraldığı bitime dört maç kala zirvenin keyfini sürüyor. Son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve seriyi 12 maça çıkarmak isteyen Okan Buruk’un öğrencileri ayrıca kalan dört maçtan da 12 puan almayı hedefliyor. İstanbul ekibinin iç sahada da 14 maçlık yenilmezlik serisi var.

> Visca dönüyor

En yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde olan Başakşehir’de tek eksik sarı kart cezalısı stoper Alexandru Epureanu. Antalya maçlarında cezalarını çeken takımın önemli isimleri Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic ise formasına kavuşacak. Kart sınırında ise bir isim var. Fransız forvet Enzo Crivelli, sarı kart görmesi hâlinde İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.