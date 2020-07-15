Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıl dönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.