Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları çalışan sarı-lacivertliler, idmanı çift kale maçla noktaladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş mesaisi hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.