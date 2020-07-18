Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Pandemi sonrası oynadığı hiçbir maçı kazanamayan ve şampiyonluğa havlu atan Galatasaray'ın, futbolcuların alacaklarıyla da başı dertte olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpte futbolcuların büyük çoğunluğu ile indirim mutabakatı imzalanmıştı. Ancak bazı oyuncuların indirime yanaşmadığı ve kulübe ihtarname çektiği resmen duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüp isim açıklamadı ama bu oyuncuların başında Feghouli, Mariano ve Belhanda olduğu iddia edildi. Ayrıca Feghouli ve Belhanda'nın bazı takımlarla anlaştığı ve bonservisini alıp imza parası peşinde olduğu ileri sürüldü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu haksız ihtarlarla ilgili gerekli işlemler hukuk içinde belirli bir süre içinde yapılacaktır" denildi.

Donk müjdesi

Sarı-kırmızılılarda Göztepe maçı öncesi sakatlığı bulunan Donk’tan iyi haber geldi. Hollandalı oyuncunun iyileştiği, Lemina’nın durumunun ise belirsizliğini koruduğu belirtildi.