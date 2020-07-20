Göztepe’yi yenerek Avrupa umutlarını son haftaya taşıyan Galatasaray, önümüzdeki sezon kadroda yapacağı revizyon için düğmeye bastı. 2 milyon avroluk ücretiyle takımın pahalı isimlerinden biri olan Mario Lemina’nın sık sık sakatlıklar yüzünden takımını sahada yalnız bırakması üzerine Gabonlu oyuncunun üzeri çizildi. Pandemi öncesinde yıldız oyuncunun Southampton’dan bir yıl daha kiralanması planlanıyordu. Ancak son Göztepe maçına da çıkmayarak bu sezon toplamda 13 resmî karşılaşmada takımını yalnız bırakan Lemina’nın sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.
Lemina sakata geldi!
20.07.2020 - 05:42 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 05:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu sezon sık sık sakatlıklar yüzünden takımını yalnız bırakan Gabonlu yıldızın yeniden kiralanması düşünülmüyor
Etiketler : Mario Lemina,
719296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/719296.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
19
9
4
31
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
32
17
11
4
34
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
16
9
7
17
57
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
32
17
5
10
14
56
05
GALATASARAY A.Ş.
33
15
10
8
18
55
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
9
9
22
51
07
FENERBAHÇE A.Ş.
32
14
8
10
12
50
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
10
13
10
-2
43
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
10
11
11
-12
41
10
KASIMPAŞA A.Ş.
33
11
7
15
-6
40
11
GÖZTEPE A.Ş.
33
10
9
14
-7
39
12
GENÇLERBİRLİĞİ
32
9
9
14
-12
36
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
32
9
8
15
-15
35
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
32
7
12
13
-16
33
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
32
8
8
16
-3
32
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
9
5
18
-20
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
32
8
8
16
-30
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
32
6
11
15
-25
29
Süper Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
18.07.2020 21:00
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
18.07.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 2 Kasimpaşa
19.07.2020 21:00
Rizespor - Yeni Malatyaspor
19.07.2020 21:00
Trabzonspor - Konyaspor
19.07.2020 21:00
Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor
19.07.2020 21:00
Sivasspor - Gençlerbirliği
19.07.2020 21:00
Beşiktaş - Fenerbahçe
19.07.2020 21:00
Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor
19.07.2020 21:00
Alanyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
34
19
9
6
20
66
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
18
8
8
16
62
03
ADANA DEMİRSPOR
34
17
10
7
28
61
04
AKHİSARSPOR
34
16
9
9
7
57
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
15
11
8
14
56
06
BURSASPOR
34
17
8
9
8
56
07
ALTAY
34
14
12
8
11
54
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
34
13
11
10
5
50
09
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
34
11
11
12
-4
44
10
GİRESUNSPOR
34
12
8
14
-8
44
11
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
34
12
8
14
-3
44
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
9
13
12
2
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
33
9
11
13
-11
38
14
ALTINORDU
34
8
13
13
-7
37
15
BOLUSPOR
33
5
15
13
-14
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
33
7
9
17
-16
27
17
ADANASPOR A.Ş.
34
3
12
19
-25
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
7
6
20
-23
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor 1 - 2 Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor 4 - 1 ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor 3 - 4 Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor 3 - 0 Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor - Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor - Ekol Hastanesi Balikesirspor