Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübü Crystal Palace yetkililerini pişman eden golcü. Ligde sezonu 24 gol atarak tamamlayan ve kulüp tarihine geçen Norveçli, toplamda ise 48 maçta 32 defa rakip fileleri havalandırdı. Yönetim, Sörloth’un 6 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.