Kulübü Crystal Palace yetkililerini pişman eden golcü. Ligde sezonu 24 gol atarak tamamlayan ve kulüp tarihine geçen Norveçli, toplamda ise 48 maçta 32 defa rakip fileleri havalandırdı. Yönetim, Sörloth’un 6 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.