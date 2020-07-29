Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray hiçbir şeyden çekmedi koronavirüsten çektiği kadar. Önce Fatih Terim’in koronavirüse yakalanması, ardından yöneticilerde çıkması, sonrasında takımın psikolojik ve fiziki olarak etkilenip saha sonuçlarına yansıtması ve son olarak transfer süreci... Sezon başında büyük umutlar ve yatırım yaparak alınan Radamel Falcao’nun şu ana kadarki Türkiye macerası sakatlıklarla geçti. Sakatlıklar sebebiyle 24 maçta forma giyemeyen Kolombiyalı, gözden düşmüş durumda. Kariyeri başarılarla dolu olan 34 yaşındaki golcü oyuncuya taliplerde var. Özellikle Arap liginden birçok takım dünya yıldızını renklerine katmak istese de Falcao, bunları kabul etmedi.

> İstanbul daha güvenli

Geçtiğimiz günlerde ABD’den gelen bir haber ise Galatasaraylıları heyecanlandırmıştı. David Beckham’ın satın aldığı Inter Miami, Falcao’yu istediğini açıkça belirtmişti. Ancak golcü oyuncu bu teklifi şu ana kadar kabul etmedi. Kolombiyalının transfere sıcak bakmamasının arkasında ise koronavirüs salgının yattığı ortaya çıktı. ABD’nin virüsten çok etkilenmesi golcü oyuncuya geri adım attırdı. Üç çocuğu olan Falcao ailesi, dördüncü çocuklarını bekliyor. Türkiye’yi bu süreçte birçok ülkeden daha güvenli gören Kolombiyalı aile dördüncü çocuklarının da İstanbul’da dünyaya gelmesini istiyor.

FORMAYI BEĞENDİ

9 numara Muslera

∂ Kısa bir süre önce satışına başlanan Galatasaray’ın yeni sezon formaları tartışılmaya devam ederken en değişik yorum Fenando Muslera’dan geldi. Uruguaylı file bekçisi “Sarı-kırmızı bana yakışıyor. Sanırım 9 numara oynayacağım” diyerek yeni formalı bir fotoğrafını paylaştı.