Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve gelecek sezon daha güçlü bir kadroya sahip olmak için transferler yapmayı planlayan Beşiktaş'ta harcama limiti can sıkıyor. Kulüp Lisans Kurulu, siyah-beyazlı takımın harcama limitini 259 milyon lira olarak belirlemiş, yüzde 15 sapmayla birlikte bu rakamın 298 milyon liraya çıkabileceğini açıklamıştı. Kartal'ın transfer yapabilmesi için elden oyuncu çıkarması gerekirken şu ana kadar yolların ayrıldığı isimlerin yönetimin önünü açtığı düşünülüyordu. Siyah beyazlılarda şu ana kadar Loris Karius, Pedro Rebocho, Victor Ruiz, Kevin-Prince Boateng, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mohamed Elneny, Abodulay Diaby takımdan ayrılmasına rağmen Beşiktaş’ın transfer bütçesi sadece 4 milyon lira.

> Abdullah Avcı sıkıntısı

Bu durum sebebiyle anlaşma sağlanan Fabrice N’Sakala ve Welinton transferleri henüz resmîyete kavuşturulamadı. Yönetim transfer bütçesi oluşturabilmesi için öncelikle kadroda bulunan oyuncuların yıllık ücretlerini düşürmeye çalışıyor. Şu ana kadar bu konuda sadece Necip Uysal'dan olumlu dönüş alındı. Yine yıllık ücreti fazla olan oyuncuların satışı da transfer limitinin artması için büyük önem taşıyor. Domagoj Vida, Âdem Ljajic, Jeremain Lens'in muhtemel satışı yönetime derin bir nefes aldıracak. Öte yandan geçen sezon görevine son verilen Abdullah Avcı'ya da ödeme yapılmaya devam ediyor. Toplamda 30 milyon lira tazminatı bulunan tecrübeli çalıştırıcı, bir takımın başına geçene kadar Beşiktaş'tan aylık 1 miyon lira ödeme almaya devam edecek.

Stuttgart Rıdvan’ı istiyor

Beşiktaş’ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz’a Almanya’dan talip çıktı. Bundesliga’ya yükselme hakkı kazanan Stuttgart, Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Siyah-beyazlılar genç oyuncu için 5 milyon avro bonservis ücreti talep ederken, Alman ekibi ise 2 milyon avro artı genç sol bek Borna Sosa’yı teklif etti. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.