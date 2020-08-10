Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mukavelesi sona eren Novak ile yolları ayrılan ve Sosa’dan da cevap bekleyen Trabzonspor önceki gün iki transfer birden açıklamıştı. İşte o transferlerden Anders Trondsen çok yönlü bir isim olarak dikkat çekiyor. Dört yıllık mukavele yapılan ve Alexander Sörloth’un da olumlu görüş belirttiği 25 yaşındaki isim orta saha orijinli olmasına rağmen hem ön liberoda hem de gerekirse sol bekte görev alabiliyor. Kaldı ki, kulübü Rosenborg, sol bek eksikliği sebebiyle bu sezon çıktığı 12 maçın 10’unda oyuncuyu bu bölgede görevlendirdi.

> Sörloth’un tavsiyeleriyle

Rosenborg’tan 950 bin avro bonservis bedeliyle alınan genç isim bir anlamda her teknik adamın kadroda görmek istediği oyuncu profilinde. Trondsen’in Trabzonspor’un teklifinin ardından Alexander Sörloth’tan detaylı bilgiler aldığı ve olumlu rapor üzerine ‘Evet’ dediği öğrenildi. İlk sezonunda 800 bin avro garanti ücret alacak Norveçli isim sonraki sezonlarda ise ellişer bin avro artışla yoluna devam edecek.