Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti,

2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti,

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti."