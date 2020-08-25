Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PAOK karşısında turu geçmenin hiç kolay olmayacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı müsabakaya hazırlanmak için iki haftalık antrenman süreci geçirdiklerini belirterek, "Sezon bittikten sonra 10 günlük aradan verdik ve yeniden antrenmanlara başladık. Ayrılan oyuncularımız ve aramıza yeni katılan bazı arkadaşlarımız oldu. Elimizden geldiğince tura hazırlanmaya, oyuncularımızı tamamen maça odaklanmasını sağlamaya çalıştık. PAOK'un Yunanistan'ın iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz. İki taraf için de zor bir mücadele olacak. Umarım iyi mücadele eden, biraz da şansı olan taraf kazanır" diye konuştu.

> Riske girmeyecek

Tek maç olması sebebiyle hata yapan tarafın eleneceğini söyleyen Yalçın, "Rakibimizi tanıyoruz. Bizden daha hazır durumdalar. Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Çok riske edilecek bir oyun olmayacak gibi görünüyor. Daha kontrollü, daha sağlam duran, daha güçlü oyun karakterimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. PAOK ile oyun tarzlarımız farklı. Rakibimiz üçlü savunmayla oynuyor. Taktiksel anlamda da zor bir maç olacak gibi görünüyor" dedi. Sergen Yalçın, bir basın mensubunun, "Beşiktaş'ı favori görüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Şansların eşit olduğunu düşünüyorum" diyerek cevapladı.

Seninleyiz Beşiktaş!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş bugün deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçta galip gelen taraf 3. ön eleme turuna yükselecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın santrforda geçen sezon Zulta Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin'e formayı vermesi bekleniyor. Ljajic'in sakatlığının devam etmesinden dolayı 10 numara bölgesinde ise Kayserispor'dan yeni transfer edilen Bernard Mensah görev alacak.

SAVUNMAYA AĞIRLIK

N'Koudou'ya özel görev

∂ Siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, PAOK'u kurmaylarıyla birlikte gece gündüz demeden analiz etti. Yunan ekibinin hücumlarını, ağırlıklı olarak sağ kanattan yapması sebebiyle bu bölgede atakları karşılayacak olan isimlere ikazlarda bulunuldu. Özellikle kanatta forma giyen N'Koudou'dan bu maçta her zamankinden daha çok savunmaya yardımcı olması istendi.

MENAJERİ DOĞRULADI

Kalinic heyecanı

∂ Beşiktaş'ın golcü listesinde yer alan Kalinic'in menajerinden açıklama geldi. Siyah- beyazlıların ilgisini doğrulayan Pablo Veneto "Türklerle bir temastayız ama Atletico ile bir yıl daha sözleşme devam ediyor. Şu an için net bir şey söyleyemeyiz" dedi.