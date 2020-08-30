Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir tarafta gençlere yatırım yapan ve meyvesini Şampiyonlar Ligi’nde alan Leipzig, diğer tarafta genç ve gelecek vaat eden oyuncuları bulup pazarlayan Ahmet Ağaoğlu... İki tarafın ortak noktası Alexander Sörloth... Leipzig, büyük bir çıkış gösteren ve Süper Lig’de gol kralı olan Norveçli forvet konusunda çok ciddi. Ki bunu Başkan Ahmet Ağaoğlu da açık açık ifade etmiş ancak teklifi yeterli bulmadığını da ifade etmişti. Satın alma opsiyonu 6 milyon avro olan Sörloth öncelikli olarak C. Palace’tan tapusuyla alınacak. Önümüzdeki günlerde de Leipzig ile masaya oturulacak.

> Sörloth gitmeye sıcak

Ağaoğlu’nun Sörloth’tan beklentisi en az 20 milyon avro. Ancak Alman ekibi şu anda o seviyelere gelmiş değil. Bordo-mavililer ayrıca potansiyeli çok yüksek olan forvetin bir sonraki satışından da pay istiyor. Alexander Sörloth açısından ise kulüplerin anlaşması önemli. Hatırlanacağı gibi Norveçli isim geçtiğimiz günlerde Alman ekibinin temsilcileriyle bir ön görüşme gerçekleştirmişti. Eğer kulüpler orta yolu bulursa Sörloth yeni sezonda Leipzig forması giyecek. Uğurcan Çakır konusunda ise İngiliz ekiplerinden gelen teklifler beklentinin çok çok altında.

YÖNETİM KARARI

Kombine yok localar var

Trabzonspor’da yeni sezona yönelik taraftar uygulaması netlik kazandı. Bordo-mavililer pandemi sebebiyle yeni sezonda kombine satışı gerçekleştirmeyecek. Localar ise 150 bin ve 1 milyon lira arasında değişen fiyatlardan satılacak.