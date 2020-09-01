Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Sosa'nın boşluğunu doldurmak için dört koldan araştırma yapıyor. Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bordo-mavililerde gündeme gelen isim Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca oldu. Yeni sezon öncesi Samsunspor ile yapılan hazırlık maçında ortaya konan etkisiz futbol orta saha lideri arayışlarını tetikledi. Bordo-mavililerde yönetici Sertaç Güven'in Brezilyalı 10 numaranın menajeri Carlos Leite ile temasa geçtiği öğrenildi.



> Kiralama isteği

Talisca için geçtiğimiz günlerde de nabız yoklayan ancak yüksek bedel istenmesi sebebiyle geri adım atan bordo-mavililer yine harekete geçti. Yönetici Sertaç Güven'in, Talisca'nın menajeri ile görüştüğü ve şartları bir kere daha masaya yatırdıkları öğrenildi. Çin'in Evergrande takımında oynayan Brezilyalı 10 numara her fırsatta Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyordu. Bordo-mavililer Talisca'yı Evergrande'den bir yıllığına kiralamak istiyor.



Leipzig vazgeçmiyor

Alman ekibi Leipzig, Alexander Sörloth için bir kere daha Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Crystal Palace'tan 6 milyon avro karşılığında golcü oyuncunun bonservisini almayı planlayan bordo- mavililer, Sörloth'u 20 milyon avrodan aşağı bir bedele bırakmak istemiyor.