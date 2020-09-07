Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Liglerin başlamasına sadece beş gün kalmasına rağmen Galatasaray, acil ihtiyaç olarak görülen orta saha transferini henüz gerçekleştiremedi. Mali kriterler gereği seçenekleri bir hayli daralan sarı-kırmızılı yönetim, kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculardan oluşan listedeki isimlerle görüşmelerini sıklaştırmış durumda. Diğer taraftan Fatih Terim elindeki mevcut kadro ile lige iyi bir başlangıç yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı bu sırada yeni sezon için transferlerin yetişeceğini düşünerek 4-4-2 ve 3-5-2 sistemlerini rakibe ve iç saha-dış sahaya göre belirlemişti. Antrenmanlarda da çift forvetli sistemleri oyuncularına ezberletti.

> Mecburi değişiklik

Ancak istenen ve beklenen orta saha ve bir de hücumcu takviyeleri bir türlü gerçekleşmeyince taktikte mecburi de olsa değişikliğe gidildi. Galatasaray’ın son hazırlık maçında Hatayspor karşısında Fatih Hoca, Diagne’nin sakat olmasının yanı sıra elindeki kadroya uygun bir taktik belirleyip sahaya üçlü orta saha ile çıktı. Defansif ve iki yönlü orta saha transferi bekleyen tecrübeli hoca, bu hamleler takıma dâhil edilene kadar mecburiyetten da olsa elindeki oyuncu yapısına uygun taktik ile lige başlayacak. Ancak altı ve sekiz numara transferleri tamamlandıktan sonra Fatih Terim’in aklında çift forvetli sistemle yola devam etmek var…