Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine getirilen Mehmet Ekşi için dün Vodafone Park'ta bir tören düzenlendi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da katıldığı törene Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sözleri damga vurdu. Bir ara basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın'ın, "Gençlere en çok şans tanıyan hoca olmama rağmen 'Neden gençleri oynatmıyorsun' diye eleştiriliyorum, hayret ediyorum" sözleri üzerine araya giren Başkan Çebi, "Sergen Hoca'm beni de eleştiriyorlar. Bunları boş verelim. Kupaları kaldırdığımızda hepsi susacak" dedi. Çok zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten siyah-beyazlıların patronu, "Bu sezonun şampiyonu Beşiktaş olduğunda bunların sesi kesilecek" diye konuştu.

> 100 yılın altyapısı

Altyapının başına getirilen Mehmet Ekşi de iddialı sözler kullandı. Türkiye'nin en iyi altyapısını kuracaklarını söyleyen Ekşi, "Neden buradayım? Beşiktaş 'bırakma beni' dedi. Ben de bir Beşiktaşlı olarak 'Bırakmam Seni' dedim ve geldim. 40 yıldır Türk futboluna hizmet ediyorum ve büyük tecrübeler kazandım. Bütün bilgi ve birikimimi Beşiktaş ile paylaşmaya geldim. 100 yılın altyapısını kuracağız" dedi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 10 yıl TFF'de çalıştığını ve 20 defa UEFA'nın düzenlediği eğitimlere katıldığını vurgulayan Mehmet Ekşi, "Birçok ülkenin altyapısını inceledim. Şimdiye kadar birçok eksiğimizi gördüm. İddialı konuşacağım; Türkiye'nin en iyisi olacağımızdan hiçbir endişem yok" sözlerini kullandı.

YARIN YOLA ÇIKIYOR

Souza heyecanı

∂ Siyah-beyazlılar anlaşma sağladığı Josef de Souza'ya kavuşuyor. Dubai'de ailesiyle birlikte tatil yapan Brezilyalı futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Ayrıca 31 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş'ın instagram resmî instagram sayfasındaki ödül gecesi paylaşımını beğenmesi dikkat çekti.

BİR YILLIK KİRALAMA

Boyd Hatay'a

∂ Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Tyler Boyd'u kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Beşiktaş'ın bu sezon kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündemine alan Hatayspor, oyuncuya bir yıllık kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. ABD'li oyuncu da kiralık teklifine sıcak bakıyor.

sözleşme yapılmadı

Da Costa veda etti

∂ Trabzonspor'un önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği ve sözleşmesini feshettiği Manuel da Costa, dün idman öncesinde sahaya gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Bordo-mavililer teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.