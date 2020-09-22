Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalmıcan Sarpyel

Transfer sezonunun kapanmasına iki hafta kala Galatasaray, orta saha ve hücuma takviye yapmak için yoğun mesai içerisinde. Sarı-kırmızılılar FFP denetiminden dolayı istediği transferleri rahatça yapamadığı için, şu ana kadar bonservisi elinde olan oyuncuları renklerine kattı, Etebo’yu da kiralama yoluna gitti. Zorunlu oyuncu satışı listesine Younès Belhanda ve Ryan Babel yazılmıştı. Ancak Babel’e şu ana kadar talip çıkmazken Belhanda ise gelenleri

Olumlu tavra karşı...

Hâl böyle oyunca da Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda ve Babel’den de maksimum verimi almak için büyük çaba gösterdi. Sezon başı hazırlıklarından beri iki yıldızla da yakından ilgilenen deneyimli teknik adam, Faslı ismi on birlerde tercih ederken Babel’i ise hamle oyuncusu olarak düşündü. İki oyuncu da satılacaklar listesinde olmalarına rağmen hocalarının olumlu tavrı sebebiyle elinden geleni yaptı ve son Başakşehir maçında skora katkıda

Yeniden hareketlendi

Geçen sezonun en çok eleştirilen ismi Belhanda, yeni sezonda koşu mesafesi, top kapma, ikili mücadele kazanma gibi istatistiklerini yukarıya çekti, Başakşehir karşısında da gol bularak skora katkı sağladı. Aynı durumda olan Ryan Babel de sonradan süre aldığı dakikalarda hücuma hareketlilik getirirken o da bir asiste imza atmayı başardı. Terim’in bu yapıcı davranışı hem ikilinin küsmesini önledi hem de transfer piyasalarını hareketlendirdi.

Aslanlara teklif var

Galatasaray’ın mevcut kadrosu 34 kişiyi bulmuş durumda. A Takım yapılanması içinde bu sayı aşağı çekilecek. Kadroda düşünülmeyen Ahmet Çalık’ı Antalyaspor, Jimmy Durmaz’ı ise Denizlispor istiyor. Sarı-kırmızılılar iki ismi de bonservisiyle verme taraftarı ama gelen teklifler ise kiralama yönünde. Görüşmeler devam ediyor.

MR SONUCU ÖNEMLİ

Saracchi korkusu!

∂ Başakşehir maçında Galatasaray adına sahanın en iyilerinden olan ve 59’da sakatlanan Marcelo Saracchi’nin durumu merak konusu. Sağ üst adalesinde ağrı hisseden 22 yaşındaki yıldızın durumu bugün çekilecek MR’dan sonra belli olacak. Yırtık şüphesi olan Saracchi’nin durumunda korkulan olursa Aslan genç ismin yokluğunu Hajduk Split ve Fenerbahçe derbilerinde hissedecek.