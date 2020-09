Türkiye Gazetesi

34'Kerim Frei'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ervin Zukanovic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

32'Sol taraftan Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Mahmut Tekdemir uzaklardan şansını deniyor faat top yandan auta çıkıyor.

31'Edin Visca'nın pasıyl topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası yayından çektiği şut Fatih Karagümrük savunmasından dönüyor.

29'Alassane Ndao'ya yaptığı müdahale nedeniyle Kerim Frei sarı kart görüyor.

28'Brahim Darri'nin sol kanattan attığı yerden uzun pasta Alassane Ndao sağ çaprazdan topla buluşuyor. Alassane Ndao topu kontrol ettikten sonra yerden sert bir şut çekiyor ve top yandan auta çıkıyor

26'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Ramazan Civelek için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

21'Sağ kanattan Edin Visca'nın yerden ortasında Enzo Crivelli altıpasta gelişine vuruşu Fatih Karagümrük savunmasından dönüyor.

18'Gelişen Fatih Karagümrük kontra atağında sağ kanattan Erik Sabo'nun ortasını arka direkte müsait olan Mevlüt Erdinç iyi bir vuruş ypamıyor ve top dışarı çıkıyor

17'İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Enzo Roco kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

17'Sağ kanattan ileri çıkan Junior Caiçara'nın ön direğe ortasında Ramazan Civelek topu uzaklaştırıyor.

14'İrfan Can Kahveci'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle Lucas Biglia sarı kart görüyor.

14'Lucas Biglia'nın İrfan Can Kahveci ile ikili mücadesinde faul yaparak durdurmasıyla Medipol Başakşehir tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanıyor.

12'Kaleyi karşıdan gören bir noktada Lucas Biglia ile girdiği ikili mücadele sonrası Demba Ba yüzünü kaleye dönüp vuruşunu yapıyor ve top az farkla yandan auta gidiyor.

12'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ortası kısa düşüyor ve Fatih Karagümrük savunması topu uzaklaştırıyor.

8'Mert Günok'un gönderdiği uzun topta Ervin Zukanovic ile hava topu mücadelesinden galip çıkan Enzo Crivelli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor ve dönen topta Fatih Karagümrük savunması topu uzaklaştırıyor.

6'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda kontrollü oyunu tercih ediyor.

3'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Mevlüt Erdinç için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

1'Hakem Ali Şansalan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Medipol Başakşehir başlıyor.