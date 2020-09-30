Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye geldiği günden bu yana sivri açıklamalarıyla dikkati çeken Gaziantep’in Rumen hocası Marius Sumudica, bu defa menajerlik sistemini yeniden tartışmaya açacak sözler sarf etti. İdman öncesi gazetecilerle sohbet eden Sumudica "Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye'den iki menajer beni aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için menajerler bana 50 bin avro teklif etti. Sadece iyi futbolcu olduğunu yönetime söylememi istediler. 'Çünkü son sözü sen söylüyorsun' dediler. Benim için kolay olurdu. Ama bunu kabul etmedim” diye konuştu.

Sadece 1 gol atmış

Bahsi geçen oyuncunun geçen sezon sadece bir gol attığını söyleyen Sumudica “Ben onu buraya nasıl getiririm, bunun sorumluluğunu nasıl alırım? Kadronun takviye edilmesi şart ama takıma fayda sağlayacak isimler bulmalıyız” dedi. Kadro yetersizliğinden duyduğu rahatsızlığı tekrarlayan Rumen teknik adam "Kafamda takımı kurmaya konsantre olamıyorum. Bir hoca için böyle çalışmak gerçekten çok zor. Yaşadığım bu şehri ve insanları çok seviyorum ama benim için artık çok zor olmaya başladı” ifadelerini kullandı.

ASBAŞKAN ÖZMEN: Konuyu adli mercilere taşıyacağız

Sumudica'nın olay sözleri üzerine konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, "Avukatlarımızla görüştük. Sumudica'yı dinleyecekler ve gereken raporu hazırlayacaklar. Vereceği bilgileri de Türk sporunun geleceğiyle ilgili adli mercilerle paylaşacağız. Konunun takipçisiyiz" dedi.